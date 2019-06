Mirel Rădoi explică unde s-a pierdut meciul cu Germania: 'Dacă nu ar fi intervenit acel moment, jocul ar fi decurs aşa cum am plănuit'

România U21 a fost eliminată, joi, în semifinalele Campionatului European de tineret, după 2-4 contra Germaniei. La final, selecţionerul Mirel Rădoi le-a mulţumit suporterilor şi i-a felicitat pe jucători.

Mirel Rădoi a explicat care au fost cele două motive care au dus la prima sa înfrângere într-un meci oficial la naţionala U21 a României şi, implicit, la eliminarea tricolorilor de la Campionatul European.

"Mulţumim pentru felicitări. Nu am regrete, eu cred că meciul s-a decis simplu, cu două momente decisive. Spre finalul primei reprize, când portarul a salvat acel cap al lui Puşcaş, puteam intra cu 3-1 şi ar fi fost mult mai uşor de gestionat repriza a doua. Şi acel moment nefericit de la penalty. Dacă nu ar fi intervenit acel moment, jocul ar fi decurs aşa cum am plănuit.

Rămân cu amintirea că am antrenat una dintre primele patru echipa din Europa, am strâns zeci de mii de oameni la stadion, milioane în faţa televizoarelor. Am văzut că din punct de vedere fizic trebuie să ne ridicăm la nivelul celor din străninătate. Trebuie să ne facă mândri această performanţă şi mergem la Jocurile Olimpice. Cred că după această poveste ar trebui să învăţăm ce am învăţat şi acum 20 de ani - nu ni se va da absolut nimic gratis, va trebuie să câştigăm respectul celor din străinătate pentru a obţine ceva", a declarat Rădoi, la TVR.

Pentru tricolorii U21 este cea mai bună performanţă din istorie la un turneu final. De asemenea, elevii lui Mirel Rădoi au obţinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.