Mirel Rădoi va întocmi 'cazierul' Islandei pentru a asigura victoria Naționalei României

Mirel Rădoi, noul selecționer al României, a declarat că va încerca să adune informații despre naționala Islandei de la fiecare echipă care i-a înfruntat pe nordici pentru a putea să-și facă o imagine mai bună asupra adversarului din semifinalele barajului pentru Campionatul European din 2020, potrivit Mediafax.

Rădoi spune că a vorbit deja cu selecționerul Croației, Zlatko Dalic, care îi va oferi analiza pregătită de acesta pentru meciul cu Islanda, de la Campionatul Mondial din 2018. Atunci, Croația s-a impus contra nordicilor, scor 2-1, în faza grupelor, și a ajuns în finală, unde a cedat contra Franței, 2-4. De asemenea, Rădoi afirmă că a discutat și cu selecționerii altor naționale care au înfruntat Islanda, printre aceștia aflându-se și Mircea Lucescu, care a condus Turcia într-un meci pierdut pe teren propriu, scor 0-3, în preliminariile CM 2018.

"În afara noastră, a staffului tehnic, îl mai avem pe analistul video, care este un băiat foarte bine pus la punct și foarte documentat. În plus, am vorbit cu antrenorul Croației, care ne va da analiza pe care ei au pregătit-o cu Islanda în 2018. Am vorbit și în Moldova, așteptăm răspunsul Franței, o să vorbesc zilele acestea cu nea Mircea (n.r. – Lucescu), pentru că și Turcia a jucat împotriva lor, iar după aceea așteptăm câte un răspuns din Albania și Andorra. Încercăm să strângem informații de la toate echipele cu care Islanda a jucat, pentru că vrem să vedem ce-au găsit ei la nivel de analiză, cu ce putem compara", a declarat Rădoi, pentru ProSport.

Primul meci al lui Mirel Rădoi în calitate de selecționer al echipei naționale va avea loc pe 26 martie, la Reykjavik, contra Islandei, în semifinalele barajului pentru EURO 2020. În cazul în care va învinge, România va disputa finala barajului contra Bulgariei sau Ungariei.