Mirela Retegan, despre intrarea in politică

De la Gasca Zurli, în Parlament! Mirela Retegan, fondatorul fenomenului Zurli si al grupului Fix la Fix a vorbit, în cadrul emisiunii La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean, și despre o posibilă intrare în politică. Retegan a spus că nu exclude o carieră în politică.

“În momentul ăsta cred ca e mult mai important ceea ce fac pe nișa de părinți și copii, aducând bucurie și încercând să-i ajut pe părinți să le facă mai frumoasă viața copiilor lor. Nu le pot face pe toate! Să nu crezi că nu-mi pasă... În momentul în care am ales să rămân în România, am ales să fac tot ce ține de mine pentru ca în jurul meu lucrurile să fie mai bune și mai frumoase. Îmi fac proiectele în funcție de ce simt că ar putea să-mi iasă cu adevărat în momentul ăsta. Și chiar cred că încă mai am de lucrat pe bucățica pe care am început să o construiesc. Și îmi place să duc lucrurile cât mai departe. Dacă o să vină de la sine la un moment dat și o să cred eu din toată ființa că e locul meu acolo și ca eu ar trebui să militez pentru astfel de legi, o voi face! Nu exclud nimic în viață, nu exclud că mâine se termină tot... Sunt pregătită pentru orice și cu siguranță o să mi se arate ce am de făcut“ - a declarat Mirela Retegan la Digi 24.

Mirela Retegan organizează o serie de acțiuni caritabile pentru femeile victime ale violenței domestice sub titlul “Adoptă o mamă”, dar si evenimente care adună fonduri pentru familiile fără posibilități.