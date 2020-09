VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 114: 'Majoritatea jurnaliştilor sunteţi oi. Aveţi liste cu ce puteţi să scrieţi şi ce nu'

A apărut episodul 114 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu lămureşte o serie de chestiuni apărute în presă în ultima perioadă, după apariţia acesteia la Antena 3. Dana Budeanu explică în acest episod care este relaţia sa cu Gabriela Firea, cum a ajuns să facă Verdictul politic şi de ce la stiripesurse.ro, şi desfiinţează zvonurile privind intrarea în politică.

Din episodul 114:

"Nu e nimeni care îmi culege informații, nicio echipă, sunt doar eu. Tot ce vedeți se desfășoară pe un telefon mobil."

"E un sentiment de frică instalat în asociere cu numele meu. Frica de necunoscut e cea mai mare. Când nu putem încadra o persoană, o situație într-un tipar, cineva trebuie să construiască o explicație."

"Băi fătălăilor, presa, atenție, înțeleg că de ani de zile se caută cine e în spatele lu' Dănuţa. Noi ăştia, oamenii, avem dreptul să avem opinii. CHiar şi politice. Orice părere avem, suntem liberi să o avem, că suntem nişte cetăţeni liberi. Eu am ajuns un cetăţean liber mai cunoscut. Nu ştiu de ce. Verdictul politic s-a născut pentru că părerile mele de cetăţean, din celălalt verdict, ani de zile, erau preluate de presă. Aşa am ajuns la discuţiile cu deţinătorul platformei stiripesurse. Aşa s-a născut Verdictul politic, care este cea mai urmărită opinie politică din România. Credeţi că aşa ceva poate fi aranjat? Nu. Credeţi că poate fi controlat? Nu. Este libertatea oamenilor de a urmări pe cine vor ei."

"Nu mi-am făcut în viaţa mea niciun fel de publicitate forţată. Nu am cerut în viaţa mea ajutorul nimănui. Toate lucrurile pe care le-am făcut le-am făcut singură. Este foarte uşor să sari ca un mediocru, pe bani, din presă. Toată lumea ştie că luaţi bani de la Guvern. Inclusiv ziarul Adevărul, care a publicat un articol pe care mi l-a trimis un prieten."

"Am fost cu toţi combinată, cu ăia din serviciile secrete, cu dracu', cu toţi. Nu e nimic adevărat. Toate sunt nişte minciuni. Nu mă interesează. Toată lumea cauză cine e în spatele lu' Dana Budeanu. Ca să ce? Ca să zic de Firea? Ce să caute în spatele meu? (...) Voi nu vedeţi că nu mai aveţi opinii? Vă agăţaţi de orice căcat. Nu mai aveţi personalitate reală. Întorceţi-vă în timp să vedeţi cum se făcea jurnalismul. Aţi ajuns exact ca hashtagii, manipularea asta excesivă. Majoritatea jurnaliştilor sunteţi oi. Păi dacă aveţi liste cu ce puteţi să scrieţi şi ce nu, nu sunteţi sclavi? Nu sunteţi oi? Vă frustrează orice, pentru că nu vă puteţi detaşa. Diferenţa dintre mine şi voi este că eu sunt liberă. Nu mă plăteşte nimeni. Nu am luat bani în viaţa mea ca să spun ceva. Tot ce spun este că vreau eu. Asta este diferenţa care nu se poate digera. Şi aşa se nasc articole precum articolele astea din Adevărul."

"Gabi Firea mi-a propus mie să candidez din partea PSD vreodată? De ce minţiţi, mă, românii? Eu consideră că o publicaţie care scrie un articol mincinos şi nu dă dreptul la replică, nu mai e o publicaţie credibilă. Poate să publice oricând minciuni. Niciodată în viaţa vieţilor mele nu am primit propunerea să candidez undeva. Gabriela Firea nu mi-a propus niciodată aşa ceva. Eu nu cunosc pe Ciolacu, pe nimeni de acolo. Sunt nişte fătălăi, uitaţi-vă unde au dus partidul."

"Nu am primit în viaţa mea un leu, atenţie sclavilor pe caşcaval. Sunt publicaţii care sunt cunoscute de orientare aşa, de orientare aşa. stiripesurse.ro e amestecat, că de aia am şi acceptat. Şi că mi s-a părut o oportunitate mişto, de a face o chestie mişto, care a şi ajuns cea mai urmărită din România, pentru că era cea mai urmărită platformă de ştiri din România. Am închis şi paranteza asta, că e site-ul meu şi alte cretinătăţi. Nu există aşa ceva."

"N-am primit niciodată o propunere financiară. În viaţa mea. Mie nu-mi sună telefonul. De frică, de ce o fi, nu ştiu, mă bucur. Nu am stat la masă să negociez cu nimeni. Niciodată în viaţa mea. Cu Gabi în viaţa mea, nu mă interesează. Eu spun publicului meu, nu presei, că nu dau niciun ban pe 99% din presă."

"Sloganul Gabrielei Firea, campania Gabrielei Firea a fost produsă de mintea mea. Să nu credeţi că eu mă întâlnesc cu Gabriela Firea, că stabilesc ce să scriu, ce să spun. Să iau bani de la PSD? Ce treabă am eu? Nu vă e ruşine? E o invenţie cap-coadă fără sens. Nu vreau în viaţa vieţilor mele să candidez, nu există discuţia asta. Eu o susţin pe Gabriela Firea că aşa vreau eu şi nu susţin PSD deloc. Părerea mea e că PSD e pe cale de dispariţie reală ca doctrină şi ca tot."