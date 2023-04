Mirela Vaida a răbufnit de pe aeroport, din Italia, după ce nu a mai ajuns la emisiune: 'Wizz Air, să vă mângâie îngerii!! Că cică e urât să vă drăcui...'

Vedeta TV Mirela Vaida a fost cu nervii întinși la maximum în aeroportul din Bergamo. Prezentatoarea nu a mai ajuns luni la emisiunea pe care o moderează,"Acces Direct".

UPDATE, 10 aprilie, ora 21.00 - Mirela Vaida a reușit să se urce în avion

"Doamne, nu credeam sa fiu asa fericita ca ma vad in avion! Dupa 11 ORE de asteptare!! La doar 2 ore de zbor de casa!! Familii cu copii mici si obositi, oameni care vin de peste tot din Italia si care se strang acasa, in Romania, de Paste, cu zeci de ore nedormite!! Iar altii nu locuiesc in Bucuresti si aveau legaturi cu autobuze/microbuze care sa ii duca de la Otopeni spre casele lor, la alte sute de kilometri! Au pierdut si acele legaturi de transport si cine stie unde vor dormi la noapte! Doamne, asa un popor de oameni necajiti si umiliti.. in loc sa se bucure ca vin acasa de Sarbatori! Oare ii vede cineva? Wizz Air TAROM, de ce nu ai azi zbor din Bergamo dar companiile private au cate 3 zboruri/zi si ne umilesc cum vor ei?", a scris ea pe facebook.

Mirela Vaida trebuia să ajungă astăzi la prânz în România, însă zborul pe care îl avea are întârziere. Prezentatoarea de la Antena Stars a răbufnit în aeroportul din Bergamo și a povestit fanilor ei cu ce situație se confruntă. Mirela Vaida nu va mai putea să ajungă la emisiunea de astăzi și este extrem de nervoasă.

Prezentatoarea TV a fost plecată, în acest weekend, împreună cu soțul, chiar în inima Italiei, mai exact în Verona. Însă, problema a venit la întoarcerea din vacanță, în timp ce se află în aeroport, după ce avionul cu care urma să decoleze a transmis pasagerilor că va avea o întârziere de nici mai mult, nici mai puțin de șapte ore. Între timp, se pare că întârzirea e atrecute de 10 ore.

„Deci, că tot nu am ce să fac de dimineață de când stau în acest mirobolant aeroport din Bergamo. Petrec ziua copilului meu în aeroportul din Bergamo și nu pot să ajung acasă la el. Poate chiar să îmi anuleze și zborul. Vreau să plec cu alt avion și nu au curse. În Milano nu există curse.”, a mai transmis prezentatoarea de la „Acess Direct”, pe pagina sa de Instagram, potrivit romaniatv.net.

Vedeta nu s-a abținut, chiar dacă e Săptămâna Mare: "Wizz Air, sa va mangaie ingerii!! Ca cica e urat sa va dracui in Saptamana Mare...TAROM, Guvernul României Ministerul Transporturilor si Infrastructurii România, unde sunteti? De ce nu avem curse romanesti??".

'Cine ne despăgubește? Cine ne răspunde?'

„V-am zis că poate mai mult? Acum sunt șase ore de întârziere și sigur o să ajungem pe la ora 20:00 poate chiar 22:00. Nu este nicio explicație, nu știe nimeni de ce stăm efectiv ca năucii, ca sacii de nisip pe care așteptăm să îi încarce cineva. Nu vine nimeni să ne spună ceva. Cine are grijă de noi? Astăzi pierd o zi de muncă, stau prin aeroportul, pierd o zi din viață. Cine ne despăgubește? Cine ne răspunde? Beau și eu în cinstea fiului meu care face astăzi patru ani și lângă care nu pot fi pentru că trebuie să stau în aeroport.”, a transmis Mirela Vaida.

Deranjată de cele întâmplate, și mai ales că astăzi trebuia să își petreacă timp alături de fiul său, cât și să ajungă la emisiunea pe care o prezintă la Antena Stars, Mirela Vaida a postat și un mesaj pe rețelele sociale.

„Dragă companie aeriană, câte ți-aș spune eu azi, dar păcat că e luni și nu vreau să îmi stric starea după ce am petrecut un weekend de poveste în Italia. Deja patru ore de întârziere pentru un a avion care trebuia să plece la 9:10 din Bergamo și care trebuia să ajungă la 12 și un pic în Italia. Eu trebuie să ajung la 16 la emisiunea. Uite că nu pot. Nu știe nimeni de ce. Luni dimineață, când e soare și frumos afară stăm cu toții aici. De ce nu ne dă nimeni nicio explicație. Îți bați joc de oameni. Nu eu am ales. Este o companie pe care au ales-o cei care m-au chemat la Verona. Așteptăm niște explicații.”, a fost primul mesaj transmis de Mirela Vaida, pe pagina sa de Instagram