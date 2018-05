Mişcare decisivă a Coaliţiei PSD-ALDE: Şeful Consiliului Concurenţei, la un pas să fie demis

Comisia juridică şi Comisia de industrii din Camera Deputaţilor au adoptat, joi, un amendament al PSD care prevede ca preşedintele Consiliului Concurenţei trebuie să fi îndeplinit funcţii de conducere cu largi responsabilităţi pentru o perioadă de cel puţin 15 ani.

Deputatul PNL Gabriel Andronache susţine că PSD doreşte "să pună mâna" pe Consiliul Concurenţei, pentru a instala în fruntea ei "un lacheu", iar dacă prevederea intră în vigoare, actualul preşedinte al Consiliului, Bogdan Chiriţoiu, va fi demis, cu mai bine de un an înainte de a-şi încheia mandatul, informează news.ro.

Amendamentul adoptat este depus la proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Concurenţei şi, potrivit acestuia, “preşedintele trebuie să fi îndeplinit funcţii de conducere cu largi responsabilităţi pentru o perioadă de cel puţin 15 ani, în care a făcut dovada înaltei sale competenţe profesionale şi manageriale.”

De asemenea, un alt amendament adoptat la proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Concurenţei prevede că "membrii Consiliului Concurenţei sunt numiţi prin decret de către preşedintele României, pe baza votului dat de Parlament, la propunerea Comisiilor juridice ale celor două Camere".

În forma actuală a legii, numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei se realizează de către Preşedintele României, la propunerea Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, cu avizul Guvernului şi după audierea candidaţilor în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

“În Comisia juridică s-a discutat din nou modificare a legii Concurenţei în sensul în care PSD-ul doreşte cu orice chip să pună mâna pe Consiliul Concurenţei, pentru a-şi instala probabil la conducerea acestei instituţii fundamentale pentru garanzarea unei pieţe libere în România un lacheu. S-a procedat la discutarea unui proiect de lege care a venit de la Senat alterat, modificat cu pixul, tot la Comisia juridică se află un alt proiect de lege în care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Şi am ridicat în cadrul şedinţei problema competenţei Camerelor, în sensul în care nici acum cei de la PSD nu s-au hotărât dacă Senatul este Camera care trebuie să adopte decizia în această materie a concurenţei sau Camera Deputaţilor”, a spus Gabriel Andronache.

Andronache susţine că, prin noile prevederi, Consiliul Concurenţei devine o structură “decorativă”.

“Pană la urmă s-a discutat acest proiect de lege, au fost incluse modificări care se referă la vechimea pe care trebuie sa o aibă în domeniu preşedintele Consiliului Concurenţei. De asemenea, au fost introduse o serie de reglementări care fac din Consiliul Concurenţei în ansamblul său o structură decorativă, iar viitorul preşedinte al Consiliului Concurenţei va fi cel care va tăia şi spânzura cu ghilimelele de rigoare, în sensul in care va avea puteri discreţionare care la ora asta sunt la îndemâna plenului consliului”, a continuat el.

De asemenea, spune deputatul, preşedintele României va fi exclus din numrirea conducerii instituţiei, astfel că va fi instalat “un om de paie la îndemâna lui Dragnea”.

“Viitorul preşedinte al Consiliului Concurenţei nu va mai fi stabilit prin procedura aflată acum în vigoare, preşedintele României fiind exclus din această procedură, Parlamentul fiind cel care va decide. Pe cale de consecinţă, la conducerea Consiliului Concurenţei va fi instalat un om de paie la îndemâna preşedintelui Dragnea. Modificărilee operate astăzi sunt relevante in acest sens Este păcat că o instituţie fundamentală prevăzută de Constituţia României care trebui trebuie să asigure garanţiile necesare pentru desfăşurarea unei activităţii concurenţiale în materiel comercială în România este aruncată în aer prin aceste modificări”, a mai explicat Andonache.

Acesta mai spune că, dacă amendamentul intră în vigoare, Chiriţoiu va fi demis, cu mai bine de un an înainte de a-şi încheia mandatul.

“Numirea va fi făcută direct de Parlament, fără a se mai trece prin filtrul unui examen, al unui interviu aşa cum prevede legea in vigoare. Apoi aplicarea sau identificarea unei solutii legislative interesante si novatoare in sensul in care se stabileşte in timpul mandatului actualului preşedinte al Consiliului Concurenţei faptul că este necesară o vechime de 15 ani de zile în domeniu, criteriul introdus special pentru ca acesta să nu mai poată ocupa această funcţie. Mai mult, această reglementare va intra in vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Evident, după publicarea in Monitor, practic, actualaul preşedinte al nu va mai putea ocupa aceasta funcţie până al finalul mandatului care va fi peste un an şi cateva luni şi va fi demis", a conchis Gabriel Andornache.

Senatul este for decizional în cazul acestei iniţiative.