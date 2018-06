Mişcarea anului în fotbalul românesc: A fost cumpărat brandul Rapid. Cui revin culorile şi palmaresul

Academia Rapid a primit a doua veste uriaşă din acest an. După ce au ajuns să dispute barajul pentru promovarea în Liga 3, giuleştenii au cumpărat, marţi, brandul Rapid, marca şi culorile, în schimbul a 406.800 de euro plus TVA, transmite Mediafax.

Vezi şi: ATENŢIE la lipsa de zinc din organism: Care sunt simptomele şi ce boli pot apărea

La termenul cu numărul 19, Academia Rapid a fost singura societate care a cumpărat caietul de sarcini, licitaţia de azi fiind şi singura la care s-a prezentat cineva. Adunarea Creditorilor a stabilit ca licitaţia pentru brandul Rapid să plece de la 3.4 milioane de euro, dar, într-un final, suma a fost diminuată la 406.800 de euro, iar Academia Rapid a achitat suma, conform DigiSport.

Creditorii au stabilit ca suma să scadă la fiecare nouă licitaţie cu 10%, dacă nu se prezintă niciun cumpărător. Ultimul preţ a fost, însă, cel stabilit astă-toamnă de evaluator: 406.000 euro plus TVA. O posibilă ofertă mai mică nu ar fi fost acceptată.

Astă-toamnă, lichidatorul Florea propusese ca licitaţia să înceapă de la 406.000 de euro plus TVA, dar creditorii au respins varianta acestuia şi au ales să stabilească, drept sumă de start, 3,4 milioane de euro plus TVA. Pragul urma să coboare cu 10% la fiecare nouă licitaţie, dacă nu erau cumpărători, dar nu mai jos de 1,7 milioane de euro plus TVA. Creditorii majoritari, care au puterea de decizie la SC FC Rapid SA, au fost Violeta şi Valerii Moraru.

Vezi şi: Plantele care cresc în România şi care te pot omorî rapid. Lăcrămioarele sunt pe listă .