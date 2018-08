Misiune: Imposibilă. Declinul/ Mission: Impossible. Fallout rămâne pe primul loc în box office-ul nord-american, pentru al doilea weekend consecutiv

Lungmetrajul de acțiune "Misiune: Imposibilă. Declinul/ Mission: Impossible. Fallout", de Christopher McQuarrie, cu Tom Cruise în rolul principal, se menține pe primul loc în box office-ul nord-american, pentru al doilea weekend consecutiv, cu încasări de 35 de milioane de dolari, potrivit Reuters.

În cel de-al șaselea film al francizei de succes, Ethan Hunt (Tom Cruise) și echipa sa (Impossible Mission Force), specializată în spionaj în condiții extreme, se lansează într-o cursă contra cronometru pentru a recupera plutoniul sustras de o organizație teroristă internațională, scrie Mediafax.

Pe poziția a doua în box office-ul nord-american s-a situat premiera "Christopher Robin şi Winnie de Pluş/ Christopher Robin", de Marc Forster, cu Ewan McGregor, care a avut încasări de 25 de milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul spune o poveste de maturitate a copilului din cartea lui A. A. Milne. Christopher era cu nume și prenume transpunerea în ficțiune a copilului pe care scriitorul îl avea în realitate. Ca orice adult, problemele lui Christopher sunt raportul dintre serviciu și familie. Și stresul îi readuce în viață partenerul de povești din copilărie, ursulețul de pluș. Dar ursul are propriile lui probleme, pentru că și jucăriile își pierd prietenii.

Poziția a treia este ocupată tot de o premieră, "Spionul care mi-a dat papucii/ The Spy Who Dumped Me", de Susanna Fogel, cu Mila Kunis, care a avut încasări de 12,3 milioane de dolari.

Pe poziția a patra în box office-ul nord-american de weekend, în coborâre cu două locuri, se află musicalul inspirat de piesele trupei ABBA "Mamma Mia! Here We Go Again", care a avut încasări de 9 milioane de dolari. Continuarea filmului "Mamma Mia!", regizată de Ol Parker, beneficiază de o distribuție cu nume mari, precum Cher, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth și Pierce Brosnan.

Filmul de acțiune "The Equalizer 2", de Antoine Fuqua, a coborât de pe locul al treilea pe al cincilea, cu încasări de 8,8 milioane de dolari de vineri până duminică. Aceasta este prima continuare a unui film în care a acceptat să joace superstarul hollywoodian Denzel Washington, în cariera sa de aproape patru decenii. Washington și Fuqua nu se află la prima colaborare, cei doi lucrând împreună și la filmul "Training Day", care i-a adus actorului o nominalizare la premiile Oscar.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele din America de Nord la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Hotel Transilvania 3: Monştrii în Vacanţă/ Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation", de Genndy Tartakovsky (8,2 milioane de dolari), "Omul Furnică şi Viespea/ Ant-Man and the Wasp", de Peyton Reed (6,2 milioane de dolari), "Minți primejdioase/ The Darkest Minds", de Jennifer Yuh (5,8 milioane de dolari), "Incredibilii 2/ Incredibles 2", de Brad Bird (5 milioane de dolari), "Haideţi, Tineri Titani, la film!/ Teen Titans Go! To the Movies", de Aaron Horvath și Peter Rida Michail (4,9 milioane de dolari).