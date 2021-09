Mișu Negrițoiu, despre Florin Cîțu, in 2011: Am o părere foarte bună. Noi nu l-am demis

În 2011 șeful de atunci al ING România lăuda activitatea lui Florin Cîțu și explica ce s-a întâmplat cu postul pe care acesta a fost nevoit să îl părăsească în cadrul băncii. Declarațiile de atunci sunt în flagrantă contradicție cu cele din 2021, la 10 ani diferență, când în contextul crizei politice de acum acesta scrie pe contul său de socializare complet altceva.

“Noi nu l-am demis pe Florin (Florin Cîţu – n.r.). Am o părere foarte bună despre Florin ca macroeconomist, am lucrat foarte bine. Este o problemă internă a băncii, o problemă de reorganizare. Am reorganizat activitatea în comercial banking şi am restructurat poziţia pe care o deţinea Florin şi i-am oferit alte poziţii în bancă. Noi nu avem o problemă cu Florin ca să rămână în bancă. Înţeleg din declaraţiile lui publice că nu îi convine altă poziţie, dar noi poziţia de director de trezorerie nu o mai avem”, a spus Negriţoiu.

Şeful ING Bank România nu a precizat ce funcţii i-au fost oferite lui Florin Cîţu.

“Acestea sunt detalii din ale noastre. Nu o să le discutăm în conferinţă. I-am oferit mai multe poziţii în orice caz, atractive, dar este o opţiune personală”, a mai spus Mişu Negriţoiu.