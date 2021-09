Fostul șef al lui Florin Cîțu, la ING Bank: Este un mic șatrap! De asta l-am și scos din bancă

Fostul CEO al ING Bank din perioada în care Florin Cîțu a lucrat acolo, Mișu Negrițoiu, susține că l-a dat afară pe actualul premier pentru că era ”un mic șatrap, foarte învechit” și ”credea că poate să facă orice”.

„Bogdan, USR PLUS sunt singurii care pot duce Romania mai departe. Nu voi, cu Citu. Va cunosc destul de bine pe amindoi, si stii asta. M-ai intrebat odata de Citu. Am fost neutru, dar omul este un mic satrap. De-asta l-am si scos din banca. Este f invechit. Nu stie sa lucreze in echipa. Si chiar crede, ca poate sa faca orice! Orban este singurul care poate sa duca PNL mai departe. Voi il ingropati. Nu-mi pasa, dar pacat de tara! Presedintele tau, pluteste. A ratat sansa unui guvern de 8 ani. Poate a ascultat prea mult, la tine”, se arată în comentariul ce pare a fi asociat contului lui Mişu Negriţoiu.