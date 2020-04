Mitropolitul care conduce o mănăstire ucraineană înscrisă în patrimoniul UNESCO recunoaşte că a subestimat coronavirusul

Mitropolitul care conduce o renumită mănăstire ucraineană ce a devenit un focar de coronavirus în capitala Kiev recunoaşte că a subestimat gravitatea pandemiei şi acum se conformează măsurilor introduse pentru limitarea răspândirii bolii, relatează vineri agenţia Reuters, citată de Agerpres.

Mitropolitul Pavel conduce Lavra Peşterilor din Kiev (sau Lavra Pecerska), o mănăstire istorică creştin-ortodoxă înscrisă în patrimoniul mondial al UNESCO. Turnurile ei aurite şi labirintul de caverne care adăpostesc corpuri mumificate reprezintă un tezaur cultural al capitalei Ucrainei.Acest mitropolit şi Patriarhia Moscovei, de care aparţine biserica ortodoxă ucraineană, susţineau luna trecută că noul coronavirus este rezultatul păcatelor omeneşti şi că el poate fi combătut prin rugăciuni, îmbrăţişări şi post.Dar după ce 26 de membri ai mănăstirii s-au infectat cu noul coronavirus, mitropolitul a început să sprijine măsurile de izolare decise de guvernul ucrainean, astfel că a mutat în online serviciile religioase, a dezinfectat clădirile şi a oferit spaţii în mănăstire pentru găzduirea pacienţilor COVID-19.

''Da, credeam că (boala) nu era atât de serioasă, dar acum totul este diferit (...) Faptul că am spus alte lucruri nu contravine legilor conştiinţei. Şi tu poţi spune mai întâi un lucru, iar apoi altceva'', declară Mitropolitul Pavel agenţiei Reuters prin telefon.



Întrebat despre cazurile de COVID-19 în rândul personalului mănăstirii, el a răspuns enigmatic: ''Este mai bine să citim Evanghelia decât internetul''. Totuşi, Mitropolitul Pavel a spus că un singur membru al mănăstirii are probleme serioase de sănătate, dar nu din cauza coronavirusului, şi a negat relatările din presă conform cărora el însuşi ar avea COVID-19, recunoscând însă că urmează un tratament, fără să precizeze pentru ce afecţiune.



Conform dispoziţiilor guvernamentale, bisericile din complex sunt închise, serviciile religioase se ţin fără public şi icoanele sunt dezinfectate, asigură Mitropolitul Pavel, adăugând că ''astăzi trebuie să facem ce spun doctorii''.



După ani de ostilitate între Kiev şi Moscova, Ucraina are acum două biserici ortodoxe. Una rămâne sub autoritatea Patriarhiei Moscovei, iar celei de-a doua Patriarhia Ecumenică de Constantinopol i-a recunoscut autocefalia în 2018.



Ucraina are, conform ultimei raportări, 2.203 cazuri de infectare cu noul coronavirus şi 69 de decese, potrivit worldometers.info.