Moarte SUSPECTĂ: Cadavrul unei femei, găsit într-o locuință cuprinsă de flăcări. Victima prezenta leziuni la nivelul capului

Polițiștii fac verificări într-un dosar de moarte suspectă după ce, în timpul intervenției la un incendiu a fost găsit cadavrul unei femei care prezenta leziuni la nivelul capului.

In noaptea de 7/8.09, prin apel 112, a fost sesizat un incendiu la un imobil situat in Sectorul 6. La fata locului s-au deplasat echipaje ale pompierilor si politisti ai Sectiei 21. In interiorul locuintei a fost gasit cadavrul unei femei de 44 de ani, care prezenta leziuni la nivelul capului. In vederea stabilirii contextului in care s-a produs decesul, cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri, explică Poliția Capitalei.