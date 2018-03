Moartea lui Andrei Gheorghe a picat ca un trăsnet pentru colegii de breaslă: 'Un om foarte sensibil, deși părea dur. A fost cel mai bun om de radio'

Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seară la vârsta de 56 de ani. Vestea a picat ca un trăsnet pentru colegii de breaslă. Andreea Berecleanu a vorbit în emisiunea „Sinteza Zilei” despre dispariția jurnalistului Andrei Gheorghe. Cei doi au lucrat împreună și au fost la un moment dat vecini.

„Dumnezeu să-l odihnească. Îmi pare tare rău. Am fost colegi timp de nouă ani și după ce am plecat din Pro TV și a plecat și el din Pro TV, am ținut legătura sau ne întâlneam întâmplător. Întâmplarea a făcut să locuim o perioadă de timp în aceeași zonă și ne întâlneam cu copiii și povesteam și râdeam și ne aduceam aminte. Era un om extrem de amuzant, cu un simț al umorului rafinat, fiind un intelectual veritabil cum rar mai întâlnești în ziua de astăzi. Îmi făcea mare plăcere să vorbesc cu el și să glumim. Aveam glumele noastre, cinice, cu umor negru. Mie îmi plăcea umorul lui negru. Era un om foarte sensibil, deși părea dur. A fost cel mai bun om de radio. Sunt foarte puțini oameni de radio, pe care să mi-i amintesc. Făcea cu pasiune totul”, a declarat Andreea Berecleanu.

Continuă dezbaterile INTENSE în Comisia 'Iordache': Ce legi vor fi puse în acord cu deciziile CCR

Andrei a învățat mii de oameni din țara asta că părerea lor contează, spune într-o postare pe Facebook omul de radio Vlad Petreanu.

„Andrei a învățat mii de oameni din țara asta că părerea lor contează - și contează și modul în care se exprimă.

Le-a dat spațiu de emisie ascultătorilor săi și le-a dat voie să spună practic orice în eter, ca să demonstreze că libertatea de exprimare se apără prin exercitare - și ca să demonstreze, în același timp, că nu orice fel de exprimare e și valoroasă.

Dacă ar fi să identific acea trăsătură de caracter care să-l descrie cel mai bine pe Andrei, aceasta ar fi sinceritatea. Andrei putea fi brutal în sinceritatea lui, neplăcut, ațos, înțepător, obraznic, dar nu mi-l aduc aminte să fi făcut vreodată sluj sau compromisuri de dragul cuiva - patron, public, parteneri de afaceri. Cred că sinceritatea asta l-a izolat și l-a și consumat, în cele din urmă.

Vechilor ascultători de Midnight Killer, acest sunet o să le trezească amintiri”, a scris Vlad Petreanu. „Dumnezeu sa te odihneasca, Andrei!”, este mesajul lui Robert Turcescu, fost realizator tv.

Media din România a pierdut o Voce care a facut istorie pentru Radioul de la noi, a scris Iuliana Tudor pe Facebook.

“Media din România a pierdut o Voce care a facut istorie pentru Radioul de la noi! Dincolo de orice controverse, rămâne dragostea lui pentru Radio...și felul în care livra ascultătorului libertatea Gândului!A fost invitatul meu la " O data-n viata" într-o ediție eveniment în care l-am descoperit lumii altfel...cald, empatic, timid, generos, emotionat...bucurându-se sa petreacă!Rămas bun, Andrei Gheorghe!” a scris Iuliana pe Facebook.

Andrei Gheorghe a fost un model pentru radio şi o revelaţie pentru TV, un coleg cu care era o plăcere chiar să te cerţi, a scris pe Facebook Lucian Mîndruţă, realizator DigiFM.

Augustin Zegrean, reacţie DURĂ la REFUZUL CCR de a se întâlni cu experții Comisiei Europene pe MCV

„E unul dintre acei oameni despre care stii ca o sa-ti lipseasca de-abia cand nu mai sunt.

Pa, Andrei.

Ai facut un show bun pe scena asta prapadita a vietilor noastre...!

Si nu, n-o sa te plangem cu lacrimi de crocodil. Stiu ca nu ti-ar fi placut si ai fi facut misto de noi. Plansul nu era genul tau, oricat de greu ti-ar fi fost. Si stiu ca ti-a fost in ultimii ani...

Un gand de imbarbatare pentru copiii tai: sa fiti tari si destepti ca tatal vostru!”, este mesajul pe care Lucian Mîndruţă l-a transmis la scurt timp după anunţul morţii lui Andrei Gheorghe.

Culoarul de zbor se îngustează şi pentru mine în firea lucrurilor, a reacționat și vedeta PRO TV, Florin Călinescu, la aflarea veștii.

"Culoarul de zbor se îngustează şi pentru mine în firea lucrurilor. Andrei e o figură aparte în viaţa noastră. Şi-a păstrat întotdeauna modul său intact de a fi în acest domeniu. A sclipit mereu în domeniu. A fost intransigent cu el însuşi", a spus Călinescu.

Şi Victor Ciutacu a vorbit despre decesul lui Andrei Gheorghe. "Andrei Gheorghe a fost un jurnalist extrem de relevant, dar în televiziune a ieşit în faţă prin scandaluri. A murit la o vârstă la care alţii fac copii", a spus Ciutacu.