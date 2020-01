MOBILIZARE! Peste 40 de artişti români scot la licitaţie lucrări pentru strângerea de fonduri în sprijinul Australiei

Un număr de 43 de artişti scot la licitaţie, timp de o săptămână, lucrări şi diverse obiecte pentru strângerea de fonduri în sprijinul Australiei, unde incendiile de vegetaţie au provocat pagube importante, potrivit news.ro.

„Ne-am strâns în spaţiul virtual pentru a vă propune un schimb: creaţiile noastre pot fi ale voastre printr-un sistem simplu de licitaţie cu donaţie directă către unul din conturile care aparţin câtorva asociaţii de voluntari şi departamente de pompieri din Australia”, este mesajul celor 43 de artişti implicaţi în proiect.

Banii de la donatori vor merge direct către conturile CFA (Country Fire Authority), Red Cross Australia, Koalas in care Inc. şi Wild 2 Free Kangaroo Sanctuary Inc.

Vor fi scoase la vânzare picturi pe pânză, hârtie, textil şi inox, grafică print, fotografii, colaje, bijuterii creaţii proprii, volume de poezie, dar şi bilete la concerte. Fiecare artist va anunţa pe pagina de Facebook a evenimentului (unde este disponibil şi regulamentul licitaţiei) obiectele scoase la vânzare.

Licitaţia, care a început miercuri, va rămâne activă timp de şapte zile (va fi încheiată pe 15 ianuarie, ora 20.00).

Cel puţin 26 de oameni au murit pe întreg teritoriul australian de la izbucnirea incendiilor şi peste 1.600 de case au fost distruse. Aproximativ 18 milioane de acri de pământ au fost afectaţi, în majoritate păduri şi parcuri naţionale. Jumătate de miliard de animale au avut de suferit doar în statul New South Wales, iar milioane de exemplare au murit, potrivit ecologiştilor de la Universitatea din Sydney.