MOBILIZARE Producătorul de alumină Alum Tulcea, din Grupul Alro, a cerut autorizare să producă dezinfectant pentru mâini

Producătorul de alumină Alum Tulcea, din Grupul Alro, a anunţat marţi că donează 100.000 lei Spitalului Judeţean Tulcea, pentru a contribui la lupta comunităţii locale împotriva Covid-19 şi, în plus, a pregătit un dezinfectant lichid pentru mâini pe baza ghidului pentru producţia locală stabilit de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, astfel că a solicitat, în regim de urgenţă, avizul necesar de la Direcţia Generală de Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru prepararea şi utilizarea locală a acestui produs, potrivit news.ro.

"Alum, singurul producător de alumină calcinată din România susţine lupta împotriva Covid-19 prin donarea a 100.000 lei Spitalului Judeţean Tulcea pentru echipamente de protecţie şi medicale, medicaţie antivirală, aparate de ventilaţie mecanică şi monitorizare a funcţiilor vitale, iar, pe de altă parte implementează un set extins de protocoale şi proceduri în rafinăria sa de alumină", arată un comunicat al companiei.

De asemenea, laboratorul de cercetare şi dezvoltare al Alum a preparat (pentru teste în laborator) un dezinfectant lichid pentru mâini pe baza unui ghid de producţie locală al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

„Ne confruntăm cu condiţii excepţionale, care necesită acţiuni decisive pentru a păstra sănătatea şi siguranţa angajaţilor noştri şi a comunităţii locale. Deoarece angajaţii noştri, familiile lor împreună cu prietenii şi rudele acestora, ei reprezintă comunitatea şi trebuie să acţionăm împreună pentru a opri această pandemie şi a atenua efectele ei devastatoare. Pe lângă contribuţia către Spitalul Judeţean Tulcea şi normele stricte de igienă implementate în sediul noastru, laboratorul nostru de cercetare şi dezvoltare a preparat un dezinfectant lichid pentru mâini. După obţinerea aprobărilor din partea autorităţilor competente, vom putea produce suficient dezinfectant pentru a acoperi nevoile Alum şi pentru siguranţa angajaţilor şi partenerilor noştri”, a declarat Gheorghe Dobra, director general Alum Tulcea.

Compania arată că a identificat astfel soluţii alternative şi sigure pentru a depăşi această situaţie.

"Acest dezinfectant lichid poate fi preparat în laboratorul de cercetare şi dezvoltare al Alum cu ingrediente achiziţionate de pe piaţa locală pe baza unui set de protocoale şi în cantităţi suficiente pentru uzul intern al Alum. În prezent, compania a solicitat în regim de urgenţă, avizul necesar de la Direcţia Generală de Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru prepararea şi utilizarea locală a acestui produ", mai spun reprezentanţii companiei.

În plus, ca răspuns la ameninţarea Covid-19 şi pentru a proteja sănătatea angajaţilor săi, Alum arată că a implementat, încă dintr-o etapă timpurie a acestei crize pandemice, un set întreg de protocoale şi proceduri.

"Printre măsurile operaţionale şi administrative puse în aplicare se numără şi: echipamente şi consumabile medicale şi de protecţie, respectiv măşti de faţă, mănuşi, salopete sunt distribuite tuturor angajaţilor; noi protocoale şi proceduri au fost formulate şi implementate în fabrică, în coordonare cu autorităţile centrale şi locale, incluzând recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru şantierele industriale; au fost implementate măsuri stricte de curăţare, igienizare şi dezinfectare a vestiarelor, a zonelor comune, a cantinei, a birourilor", precizează compania.

De asemenea, toate zonele din interiorul şi exteriorul instalaţiilor de producţie sunt permanent dezinfectate. Au fost introduşi recipienţi cu dezinfectanţi în punctele de acces, în cantine, în zonele comune; mesele gătite pentru angajaţi au fost înlocuite cu mese reci pentru a se evita interacţiunile colective din cantine.

"Toţi angajaţii au fost instruiţi cum să acţioneze pentru a preveni infecţia lor cu Covid-19 şi trebuie să raporteze zilnic starea lor de sănătate. Au fost implementate schimburi de lucru împărţite sau alternative pentru a minimiza interacţiunea. Starea de sănătate a angajaţilor este verificată zilnic înainte de începerea activităţii. Au fost deja simulate planuri de urgenţă şi continuitate a activităţii pentru situaţia în care unul sau mai mulţi angajaţi sunt infectaţi cu COVID-19, astfel încât să nu fie perturbate operaţiunile", mai spun reprezentanţii companiei.

Călătoriile de afaceri au fost reduse la minimum şi participarea la evenimente a fost suspendată, iar vizitele în unitatea de producţie au fost reduse la minimum.

"Compania şi-a pus în aplicare programul de muncă de acasă (telemuncă) pentru angajaţi, acolo unde este posibil. Recomandările pentru şoferi şi pentru alte entităţi relevante implicate în transportul de mărfuri în urma focarului Covid-19, aşa cum au fost ele publicate de Comisia Europeană, au fost deja implementate în cadrul companiei. Ca urmare directă a acestor măsuri, în stadiul actual al pandemiei, Alum operează la parametrii normali şi are un lanţ de distribuţie complet funcţional", mai informează ei.

Citește și: Avertismentul unui medic de la Matei Balș: 'Vârful pandemiei ar putea fi atins între Paște și 1 Mai, dar trei scenarii pot da toate calculele peste cap'

Alum este singurul producător de alumină calcinată din România şi face parte din Grupul Alro. Alumina calcinată este utilizată pentru obţinerea aluminiului, iar Alum deţine o rafinărie de alumină cu o capacitate de producţie de 600.000 tone pe an. Alumina produsă de companie este livrată atât pe piaţa internă către Alro, precum şi internaţional. Acţiunile companiei Alum sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti din 1997.

Companiile care fac parte din Grupul Alro sunt: Alro - producătorul de aluminiu, Alum - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea minieră de extracţie de bauxită, Vimetco Extrusion– procesator produse extrudate, Conef – administrarea portofoliului de acţiuni ale Alro, Global Aluminium Ltd. - entitate de tip holding şi Bauxite Marketing Ltd.