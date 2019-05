Moby și-a anulat toate aparițiile publice, după disputa cu Natalie Portman

Muzicianul american Moby a anunţat că a anulat, după disputa cu actriţa Natalie Portman din cauza detaliilor publicate în cartea lui de memorii, toate apariţiile publice pe care le avea programate, scrie news.ro.

El urma să participe la mai multe evenimente pentru a-şi prezenta cartea autobiografică „Then It Fell Apart”, al doilea volum de memorii al său.

Moby le-a transmis fanilor pe Instagram că va pleca un timp.

Un mesaj publicat pe site-ul artistului anunţă: „Moby anulează toate apariţiile publice din viitorul apropiat. Ne scuzăm pentru orice neplăcere ce poate fi creată”.

Între evenimentele programate se numărau Manchester Literary Festival, Earth London, Dublin's Liberty Hall şi Hay Festival.

Citește și: Instanţa supremă din Elveţia a respins 'repatrierea' celebrului 'Portret al Isabellei d'Este'

Moby, în vârstă de 53 de ani, susţine în cartea lui de memorii „Then It Fell Apart” că a avut o relaţie cu Natalie Portman, afirmaţie despre care actriţa în vârstă de 37 de ani a spus că nu este verificată, numindu-l pe autor „un bărbat mult mai în vârstă care a fost sinistru”.

El s-a scuzat după câteva zile, iar într-un alt mesaj publicat online a scris: „Vreau să cer iertare din nou şi să spun clar că toate astea au fost din vina mea”.

Richard Melville Hall, născut pe 11 septembrie 1965, la New York, cunoscut sub numele de scenă Moby, este muzician, DJ, cantautor şi fotograf american, duce un stil de viaţă vegan şi apără drepturile animalelor. Moby, care a lansat 15 albume de studio, vândute în peste 20 de milioane copii pe plan mondial, este cunoscut pentru titluri ca „Everything Is Wrong” (1995), „Play” (1999) şi „Wait for me” (2009).