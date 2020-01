Moby va dona toate veniturile generate de noul său album

Muzicianul american Moby va lansa pe 6 martie albumul „All Visible Objects”, al 16-lea material de studio al său potrivit news.ro

Primul single, „Power Is Taken”, colaborare cu D.H. Peligro, toboşarul trupei Dead Kennedys, a fost lansat marţi.

Toate încasările de pe urma vânzării albumului „All Visible Objects” vor merge către organizaţii de caritate, veniturile generate de fiecare dintre piese fiind alocate unei entităţi, scrie Pitchfork. Este vorba despre organizaţii care luptă pentru mediu (Brighter Green, Rainforest Action Network, Extinction Rebellion) şi pentru drepturile animalelor (Mercy for Animals, Animal Equality, Humane League, International Anti-Poaching). Între beneficiari se numără şi Physicians Committee, Good Food Institute şi Indivisible Project.

Cel mai recent album al lui Moby, „Everything Was Beautiful and Nothing Hurt”, a fost lansat în martie 2018.

Richard Melville Hall, născut pe 11 septembrie 1965, la New York, cunoscut sub numele de scenă Moby, este muzician, DJ, cantautor şi fotograf american, duce un stil de viaţă vegan şi apără drepturile animalelor. Albumele lansate până în prezent, între care „Everything Is Wrong” (1995), „Play” (1999) şi „Wait for me” (2009), au fost vândute în peste 20 de milioane copii pe plan mondial.