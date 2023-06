Modificări la programul prin care sunt sprijinite financiar cuplurile infertile / Decizia Gabrielei Firea vine după analizarea a mii de dosare

Ministrul Gabriela Firea anunță îmbunătățirea programului prin care sunt sprijinite financiar cuplurile infertile. Perioada în care pot fi trimise completări ale dosarului crește de la 5 la 15 zile și va fi lansată o platformă digitală pentru depunerea dosarelor.

Ministrul Gabriela Firea anunță că modificările vizează doar dosarele depuse după publicarea noului regulament, iar pentru dosarele deja depuse se folosește regulamentul acum în vigoare.

Schimbări în urma analizării a peste 7.600 de dosare:

- lansăm o platformă digitală pentru depunerea dosarelor, în paralel cu transmiterea pe email-ul cunoscut deja. Va fi interzisă, însă, transmiterea dublată a dosarelor.

- majorăm de la 5 la 15 zile perioada în care pot fi trimise completări ale dosarului, dacă se constată documente lipsă sau completate greșit.

- unitate medicală poate fi schimbată doar până când solicitantul este declarat eligibil

- farmaciile sau clinicile care solicită taxe în plus beneficiarilor vor fi excluse din program.



- reînscrierea în program se poate face numai după finalizarea fără succes a unei proceduri de fertilizare in vitro, în baza unor documente medicale.

„Proiectul noului regulament se află în consultare publică pe site-ul Ministerului Familiei pentru următoarele 10 zile. REPET, aceste modificări se aplică doar pentru dosarele depuse după publicarea în Monitorul Oficial a noilor reguli. În curând, vom completa hotărârea de Guvern prin care a fost aprobat programul pentru a le permite și doamnelor sau domnilor, cetățeni români, care au parteneri de altă naționalitate dar locuiesc în România să beneficieze de sprijin. Am primit până acum peste 16.000 de mesaje, însă nu toate au fost dosare propriu-zise sau documente dublate. Suntem la zi cu înregistrarea și avem circa 8.000 de dosare, iar peste 7.600 dintre ele au fost deja analizate. De asemenea, 4.200 de contracte au fost transmise către beneficiari pentru semnare și aproape 3.000 de vouchere au ajuns sau sunt pe drum către beneficiari. Prin Programul național pentru creșterea natalității sprijinim cuplurile infertile cu 15.000 de lei pentru fiecare procedură de fertilizare in vitro, până la maximum trei pe an. Mă bucur că aceste vouchere sunt din ce în ce mai folosite în farmacii și clinici. Avem deja câteva zeci de doamne care au sarcini în evoluție și abia aștept să dau tuturor vești despre bebelușii, când vor veni pe lume”, scrie Firea pe pagina sa de Facebook.