Moise Guran explică cifrele din spatele acuzațiilor lui Vlad Voiculescu: Procurorii ar trebui să investigheze

Jurnalistul Moise Guran analizează cifrele care stau în spatele declarațiilor privitoare la incorecta raportare a deceselor de Covid-19, acuzații lansate în spațiul public de fostul ministru, Vlad Voiculescu. Guran arată faptul că există o discrepanță majoră între numărul de infectări și rata mortalității.

”1. Potrivit STS, datele din aplicația Coronaforms sunt cele publicate zilnic în Buletinul Grupului de Comunicare Strategică;

2. În Buletinul Grupului de Comunicare Strategică este comunicat numărul decesele unor pacienți diagnosticat "CU coronavirus" și internați în spitalele de stat. Nu "DE coronavirus" ci "CU";

3. În metodologie se arată că "Cu excepția cazurilor în care există o altă cauză clară de deces care nu poate fi în relație cu COVID-19 (ex. traumatism, hemoragie acută majoră, infarct miocardic acut, accident vascular cerebral acut, septicemie etc)" iar "Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente (de ex. cancer, afecțiuni hematologice etc.) și COVID-19 trebuie raportat ca și cauză a decesului, independent de condițiile medicale pre-existente care se supectează că au favorizat evoluția severă a COVID-19."

3 bis. Deci CE anume "analizează și validează" DSP pentru fiecare pacient în Corona Forms, "ținând cont și de detaliile medicale ale acestora” dacă toate decesele din Spitalele Covid sunt totuși decese Covid?

4. Raportul dintre numărul total al deceselor "cu Covid" de la începutul pandemiei (26.232) și numărul total al infectărilor (1.029.304) este de 2,5% în România. În Germania este 2,6%, deci, judecat strict după acest indicator al supraviețuirii Covidului, România s-a descurcat mai bine decât Germania. Ciudat lucru, Germania n-a reușit să intre în criza locurilor de la ATI, nici n-a umplut UPU-urile că nu mai avea unde ține bolnavii de Covid, nici nu i-a ținut pe aceștia în salvări... și totuși, uite minune, Germania s-a descurcat mai prost ca noi. Cel puțin PE CIFRE OFICIALE.

4 bis. Ca să fie foarte clar, dacă România făcea mai multe teste (cum Germania a făcut) și, să zicem ipotetic, descoperea mai multe cazuri, dar numărul deceselor era același, atunci situția era și mai bună decât în Germania (procentul deceselor scade prin creșterea bazei de raportare);

5. În final, undeva se închid toate aceste cifre - pe mortalitatea generală. Din iulie anul trecut, excesul de mortalitate în România a fost muuuult mai mare decât al Germaniei. Din motive care aparent nu au ținut de Covid, unde ne-am descurcat mai bine decât ei, românii au murit mai mult decât nemții. Sună credibil?

6. Indiferent de caftelile politice, lucrurile astea chiar trebuie investigate de cineva, poate chiar de procurori.”, scrie Moise Guran.