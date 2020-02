Moise Guran răspunde la atacul lui Traian Băsescu: Am avut o discuție mai tensionată anul trecut

Fostul preşedinte Traian Băsescu l-a atacat, într-un interviu, pe fostul jurnalist Moise Guran, recent intrat în Alianţa USR-PLUS, despre care afirmă că „va fi un rateu în politică”. În replică, Moise Guran susține că atacul lui Traian Băsescu este unul gratuit și de neînțeles, dar îi recomandă ”mai multă civilitate în politică”.

”Eu nu înțeleg de ce preia atât de multă presă jignirile pe care mi le aduce, absolut gratuit, fostul președinte Traian Băsescu și, cu excepția notabilă a G4media.ro, fără să mă întrebe și pe mine nimeni nimic.

Nu pentru că aș fi dorit să răspund în vreun fel domnului Băsescu, ci așa, de principiu.

Acum mă văd nevoit să precizez faptul că am avut într-adevăr o discuție ceva mai tensionată cu fostul președinte, acum aproape un an, în campania de la Europarlamentare.

După dezbaterea (pe care nu am moderat-o eu, ci doar am organizat-o ca producător) i-am spus fostului președinte că un pic mai multă civilitate în politică nu are cum să strice (ceva de genul, nu-mi mai amintesc exact cuvintele). I-am sugerat adică să încerce să fie ceva mai politicos cu adversarii săi politici.