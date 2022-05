Moldovenii ar vrea să renegocieze termenii contractului cu Gazprom

S.A. „Moldovagaz” va avea o ședință, vineri, cu reprezentanții „Gazprom” cu privire la gazele naturale livrate R. Moldova. Până acum compania rusească nu a oferit niciun răspuns Chișinăului cu privire la contractul de livrare a gazelor. Declarații în acest sens au fost făcute de vicepremierul Andrei Spînu.

„Nu am primit niciun răspuns. Moldovagaz are ședință vineri cu cei de la Gazprom. Am făcut și acea achiziție, Energocom a cumpărat cele 25 milioane de metri cubi de la Moldovagaz, în situații de urgență...”, a declarat Spînu în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, transmite Știri.md cu referire la deschide.md.

Vicepremierul a mai declarat că la moment Guvernul încearcă identificarea mai multor surse de achiziționare a gazelor pentru a crea stocuri. Totodată, acesta a precizat că dacă contractul cu Gazprom ar fi avantajos, atunci acesta poate fi continuat.

„Noi vom încerca să vedem dacă putem renegocia condițiile de plată, pentru că ce a creat probleme în acest contract au fost condițiile de plată. Pentru noi, viziunea Guvernului este să diversificăm. Dacă este contractul cu Gazprom și este avantajos, ok, să-l continuăm. Dacă putem găsi prețuri avantajoase sau aproape de contractul de la Gazprom cu siguranță noi trebuie să semnăm contracte cel puțin pentru a face rezerve de stat”, a precizat Spînu.

La sfârșitul lunii aprilie, Gazprom a confirmat oficial că va livra gaze Republicii Moldova şi în luna mai, chiar dacă autoritățile de la Chișinău n-au reușit să realizeze auditul independent asupra datoriilor istorice, despre care furnizorul rus spune că ar depăși 700 de milioane de dolari.