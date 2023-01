Moldovenii susțin că au emoții ori de câte ori Rusia scoate în Marea Neagră navele înarmate

Cel mai mare pericol vine din Marea Neagră, iar spațiul aerian al Republicii Moldova este urmărit de comun cu specialiști din România și Ucraina, declară Igor Grosu. Aflându-se de Ziua Culturii Naționale la București, președintele Parlamentului de la Chișinău a vorbit cu jurnaliștii de la Agerpres despre eventuale riscuri pentru țara noastră, în contextul războiul din Ucraina, scrie Realitatea.md.

De asemenea, el a punctat că neutralitate nu ne scutește de necesitatea de a investi în apărare. Conform lui Grosu, țara noastră urmează să o facă atât cu resurse proprii, cât și cu suportul partenerilor.

”Sigur, cel mai mare pericol vine dinspre Marea Neagră, pentru că de fiecare dată când flota statului agresor, Federaţia Rusă, este scoasă în larg, suntem în așteptarea, ca să zic așa, a surprizelor. De obicei atunci când ei bombardează Viniţa, Lvov, Odesa, atunci creşte pericolul şi asupra noastră”, a dezvăluit Grosu.

Referindu-se la declarații anterioare ale șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, precum că Rusia are în plan să invadeze Republica Moldova, Grosu susține că ele s-au referit la analize și declarații ale generalilor armatei rus. El reiterează că actualmente riscuri nu sunt.

„La moment, aceste pericole nu există, pentru că am urmărit succesul forțelor ucrainene în Herson, chiar faptul că au împins armata invadatoare peste râu. Deci, la moment nu vedem pericol iminent de escaladare a conflictului, a războiului în Transnistria. În Transnistria propriu-zis, situația este tensionată, dar în acelaşi timp vedem o preocupare şi la nivelul populației, dar şi la nivelul aşa-numitei administrații de acolo. Per total, cei de acolo nu își doresc escaladarea. Noi vedem lucrul acesta şi din dialog, şi din comportament. Până acum am reușit să menţinem stabilitatea, sper să o menţinem şi în continuare”, a conchis Igor Grosu.

Vă amintim că sâmbătă, 14 ianuarie, la Briceni au fost identificate bucățile unei rachete. Autoritățile spun că acestea au căzut după bombardamentele masive ale Rusiei contra Ucrainei, iar pentru că focosul avea explozibil, au intervenit geniștii.

Menționăm că acesta este al treilea caz când un obuz cade sau este găsit în țara noastră, la hotar cu Ucraina.