Momente de coșmar - Sute de români, printre care și Laura Codruța Kovesi, blocați pe aeroportul din Liege

Momente de coşmar pentru sute de români. Peste 180 de români au rămas blocaţi pe aeroportul din Liege, Belgia. Românii au fost nevoiţi să aştepte mai bine de 18 ore.

„Suntem la aeroportul din Liege, trebuia să pornim din Charleroi la ora patru ieri seara. Zborul a fost întârnziat mai multe ore. Ultima întârziere a fost la 10.40, apoi am fost transferați pe aeoprotul din Liege, care este Cargo, nu civil. Avionul a sosit la miezul nopții, la 12 jumătate, unu dar după ce a ajuns am fost informați că zborul a fost anulat. Motiva a fost că piloții aveau nevoie de odihnă pentru că au depășit numărul de ore.

Nu am înțeles de ce au fost trimiși. Am fost lăsați apoi aici peste noapte, ni s-au promis un anumit număr de locuri la hotel. Până la urmă 26 de persoane din cele 180 au mers la hotel, dar din câte am înțeles de la doamna consul au fost nevoiți să plătească dânșii din buzunar urmând să fie decontați de companie. Restul de persoane circa 150 au rămas pe aeroport. Ni s-a promis că vom pleca la ora 11, dar nici una din aceste surse nu este Wizzair. Nu am avut nici un contact cu compania, nici un reprezentant nu a fost alături de noi, nu ni s-a răspuns la telefon, indiferent de unde. Până la urmă singurele surse de informații au fost email-urile automate trise de Wizzair. Doamna Kovesi este alături de noi, a fost foarte solidară”, a spus unul dintre pasagerii cursei WizzAir, potrivit g4media.ro.