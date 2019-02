Momente dificile pentru antrenorul FC Botoșani: 'Este ciudat să joci împotriva copilului tău, n-ai cum să te bucuri de nereuşita lui. Asta este'

Tehnicianul echipei FC Botoşani, Liviu Ciobotariu, a declarat duminică seară, după meciul cu Dinamo, câştigat cu scorul de 2-1, că îl bucură acest rezultat, însă totodată este şi trist pentru fiul său, Denis, component al formaţiei bucureştene, relatează News.ro.

“Am trăit la maxim acest joc. Mă bucur că am câştigat meciul. Am fost foarte bine organizaţi, am încercat să le blocăm spaţiile de joc dinamoviştilor. În prima repirză nu am fost atenţi la o fază fixă şi am primit gol. Vreau să le mulţumesc vbăieţilor, am întors rezultatul. A fost o partidă foarte bună pentru noi, ne-am pregătit, am crezut în rezultat. Dinamo arată foarte bine, este mult schimbată în bine de la venirea lui Mircea Rednic, însă noi am avut şi şansă în anumite momente. Este ciudat să joci împotriva copilului tău, n-ai cum să te bucuri de nereuşita lui. Asta este, sunt trist pentru Denis, dar sunt fericit pentru mine”, a spus Ciobotariu la Digi Sport.

Formaţia Dinamo a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a XXIV-a a Ligii I. Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, Dinamo are 28 de puncte, cu şapte mai puţine decât echipa de pe locul şase, FC Botoşani, astfel că nu mai poate ajunge în play-off. Au marcat Montini ’24 pentru gazde şi Golofca ’28 şi Fabbrini ’75 pentru oaspeţi. Denis Ciobotariu a fost rezervă la Dinamo.