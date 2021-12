Momente dificile pentru Joao Cancelo. Fotbalistul echipei Manchester City a fost bătut și jefuit în propria casă sub privirile soției și fetiței de doi ani

Fotbalistul echipei Manchester City, Joao Cancelo, a anunţat noaptea trecută, în social media, că a fost agresat de patru hoţi care au reuşit să plece cu toate bijuteriile sale. Portughezul a precizat că familia sa a scăpat nevătămată din incidentul respectiv, conform news.ro

“Din nefericire astăzi am fost agresat de patru laşi care m-au rănit şi au încercat să îi facă rău familiei mele. Când opui reziztenţă asta se întâmplă. Au reuşit să ia toate bijuteriile mele şi să mă lase cu faţa în această situaţie. Nu ştiu cum pot exista oameni cu atât de multă răutate. Pentru mine cea mai importantă este familia mea şi din fericire ei sunt cu toţii ok. După atât de multe obstacole în viaţa mea, acesta este încă unul peste care voi trece. Ferm şi puternic, ca totdeauna”, a scris Cancelo pe Instagram.

Man City's Joao Cancelo was mugged, but thankfully him and his family are okay ????



(????: IG/jpcancelo) pic.twitter.com/LVZeKysFqS