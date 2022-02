Momente dramatice pentru artista Adda, după un diagnostic greșit al medicilor: mi-au paralizat părți ale corpului/ Video

Artista Adda trece prin momente dramatice, după un diagnostic greșit al medicilor. Ea a luat tratamentul greșit timp de un an și jumătate, iar după ce i-au paralizat părți ale corpului a reușit să afle rezultatul: infecție cu Borelioză și Bartonella. Între timp infecția a ajuns la creier, iar acum urmează o perioadă de tratament extrem de agresiv, care o va forța să se retragă din viața publică.

”Dragii mei, dupa un an jumatate de chin in care mi s-a pus diagnostic gresit si mi s-a dat tratament si mai gresit, am aflat intr-un final adevarul. A fost nevoie sa imi paralizeze anumite parti ale corpului ca sa fiu diagnosticata cu Borelioza si Bartonella- transmise de capuse si tantari, plosnite sau daca te musca animale care au asta in sange. Din pacate, inflamatia si neurotoxinele au ajuns la creier, pentru ca nu s-a actionat la timp. Asa ca urmeaza o perioada de lupta si de tratament agresiv care dureaza in total un an si jumatate. Momentan sunt in pregatirea corpului pentru tratament. Si trag sa-mi duc la final o parte din proiecte si sa-mi onorez promisiunile.

La inceperea tratamentului, ma voi retrage o perioada din spatiul public- emisiuni si aparitii, pentru ca prima tura e cea mai grea. Voi ramane aici, pe online si va voi tine la curent cand pot si cat pot. Va voi lasa si albumul. Se va lansa chiar de ziua mea, pe 3 martie. Planuiam o lansare aniversara cu concert. Mai ales ca voi implini 30 de ani. La jumatatea lui Martie va veni si noul single.

I-am pus numele “Gogutz” la rahatu’ ce e acum in mine. Si promit sa-i dau in cap. Sa-l nenorocesc pana ii sar fulgii. In timp ce o parte din doctorii “specialisti” ai Romaniei vor pune mana pe carte!Nu voi face scandal din asta. Faptul e consumat. Eu sper doar sa nu mai trimita pacientii pe piste gresite si sa se trezeasca la realitate! Poate exemplul meu va ajuta la INFORMARE, PREVENTIE SI TRATARE LA TIMP! Pentru ca, DA , aceste doua “minunatii” te pot ucide sau te pot nenorocii pe viata!!! Daca nu sunt depistate la timp. I se poate intampla oricui. In fine, dupa ce o sa-l omor pe Gogutz, o sa mananc cea mai mare felie de tort si o sa beau un sfert de deget de vodka, avand in vedere ca n-am baut de atata timp, o sa ma imbat ca aia care cad in santz si au fatza plina de noroi. Ma pregatesc de razboi! Sunt o fucking Xena! Nu m-am simtit niciodata mai puternica si mai stapana pe situatie. Acum stiu cu cine ma bat!

#salfutempegogutz

Ps: vine si cartea “Cele trei” anul acesta! Povestea e acum intreaga! Pana atunci citeste-ma pe @celetrei.adda

Cu fruntea sus si oole in fatza!!!!!”, scrie Adda.