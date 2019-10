Momente jenante la întâlnirea lui Barna cu românii din Barcelona: 'Candidatul se aşezase în capul mesei şi mânca. Mânca şi nu se mai oprea'

Ema Prisca, o româncă din Spania relatează întâlnirea lui Dan Barna, prezidenţiabilul USR-PLUS, cu românii din Barcelona. Românca relatează momente jenante petrecute în compania lui Barna, într-o atmosferă de masă câmpenească, cu prezidenţiabilul USR-PLUS mâncând în loc să răspundă întrebărilor celor prezenţi.

"Fusei la intalnirea candidatului Dan Barna cu romanii din Barcelona. Intalnire pusa la 12.30 (banuiesc ca ora a fost aleasa in functie de agenda candidatului, nu de programul electoratului). Am ajuns acolo cu juma de ora mai tarziu. Vreo treizeci de insi. Cativa de vorba cu candidatul la intrare, restul asezati la o masa lunga, cu aperitive spaniole. Nu inteleg dinamica, asa ca intreb un om care parea ca stie ce e de facut. Ma invita sa ma asez la masa. Ma asez la masa. Intreb o doamna de vizavi daca asta e o intalnire pentru intimi, membri USR, sau daca e pentru toata lumea. Imi zice ca e pentru toata lumea. Ma uit in jur, toti pareau ca se cunosc, numai io displaced. O intreb pe doamna din fata mea, daca Dan Barna va vorbi, ne va zice ceva. Mi-a zis ca nu stie. Langa mine, pe scaunul liber, se aseaza un baiat. Facem cunostinta si-l intreb si pe el daca cunoaste formatul evenimentului. Nu-l cunostea. Il intreb de ce a venit. Ca sa-l vada pe Barna in carne si oase, sa vada de cel fel de oameni e inconjurat si sa-l intrebe care-i treaba cu planul lui Nasui, cu privatizarea sistemului de sanatate. Ca iubita lui e englezoaica si prin ea a inteles si el ce se intampla cu NHS-ul si cu privatizarile serviciilor sociale. Ma intreaba: tu de ce ai venit?. Pai, la fel ca tine, sa vad omul si sa-l intreb cat aloca USR-ul din milioanele de euro primite de la stat, adica de la noi, pe crearea de politici publice de catre experti, cu studii de impact, masuratori, cum se face in politica competenta. Baiatul nu stia ca USR primeste milioane de euro de la stat. L-am informat. L-am intrebat daca stie pe cineva din suita. Stia, un tanar userist de 2 luni, rezident In Barcelona. Il cheama si-l intrebam de ce suntem aici. Baiatul userist ne-a zis ca sa mancam si sa vorbim cu candidatul. Cum sa vorbim? Intre timp, candidatul se asezase in capul mesei si manca. Manca si nu se mai oprea. Cum sa vorbim, sa-l oprim din mancat? Si useristul de 2 luni ne-a zis da si ne-a chemat in capul mesei. Ne-am dus. Candidatul a lasat furculita jos si-a dat mana cu noi. Baiatul cu NHS-ul in cap si-a exprimat ingrijorarea privind planul lui Nasui si l-a intrebat pe Barna care-i treaba cu asta. E USR partid neoliberal?, ce-i cu privatizarile serviciilor publice? Candidatul ne-a zis ca statul ofera din ce in ce mai multi bani la sanatate, dar nu-si imbunatateste serviciile, deci trebuie diminuat ca e incompetent. La care eu am vrut sa-l intreb intrebarea mea, dar nu s-a mai putut ca a trebuit sa plece. Am mai vorbit un pic cu useristul de 2 luni-rezident-in-Barcelona, care ne-a zis ca el e de acord cu noi, dar ca in USR e imposibil sa vorbesti despre poiltici sociale, ca te iau de comunist. Si ca si lui ii e greu mai ales ca traieste in Barcelona, bastion al social-democratiei. L-am mai intrebat eu pe baiatul userist de ce a cheltui USR-ul niste mii de euro din bani publici pentru aceasta intalnire de la ora 12.30 la Barcelona, in care candidatul, staful si niste militanti au mancat jamon si scoici. A ridicat din umeri si mi-a oferit un zambet chiar frumos. Apropo de competenta, am cunoscut-o pe fotografa caravanei, Steluta, care chiar stie sa-l scoata pe Barna prezidentiabil in fotografii. De abia astept sa vad pozele candidatului de la intalnirea cu diaspora din Barcelona, al treilea hub de romani din Spania.

Ah, la plecarea in fuga, un om din staff a venit la grupul nostru din capul mesei si a dat mana cu toti barbatii, pe mine m-a ignorat. Ma uit la baietii rezidenti in Barcelona si le zic, ce-i cu machismul asta? De ce n-a dat mana si cu mine? Ei mi-au zambit.

Ah doi, am intrebat-o pe doamna de vizavi unde e Ghelme si daca vine. Ghelme, useristul misto din Barcelona. Parea ca nu-l cunoaste", scrie Ema Prisca pe Facebook.