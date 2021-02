Monica ANISIE, mesaj de început de semestru: Poate că niciodatã acest moment nu a fost așteptat ca acum cu atâta emoție, dar și cu incertitudine!

Monica Anisie, președinte al Comisiei pentru învăţământ, tineret şi sport din Senatul României, a tinut sa transmita un mesaj, elevilor care astazi, incep semestrul doi. Iata ce a transmis aceasta.

"Începe semestrul al doilea al anului școlar. Poate că niciodatã acest moment nu a fost așteptat ca acum cu atâta emoție, dar și cu incertitudine. Iar asta, pentru cã el coincide cu reluarea activității didactice în format fizic în unele unități de învățământ. Așa cum am susținut adesea, cã educația nu se realizează doar în spațiul școlii, am considerat mereu și că școlile nu înseamnă doar instituții sau clădiri, ci ele sunt școli datorită prezenței umane, capătă sens și prind viață datorită elevilor și cadrelor didactice. Iar activitatea desfășurată față în față are nu doar farmecul ei, ci și avantaje pedagogice demonstrate.

Am traversat și traversăm în continuare o perioadă foarte dificilă, iar siguranța sanitară rămâne prioritate. Cred însă că așa trebuie să fie, indiferent de contextul epidemiologic. Iar spațiul școlii poate fi și mediul în care învățăm, copii și adulți, să ne adaptăm și să respectăm și alte reguli, să fim responsabili în privința măsurilor igienico-sanitare, să conlucrăm, pentru ca viața să revină la normalitate și pandemia să fie învinsă. Așa că, dragi elevi, stimați colegi și părinți, vă doresc sănătate și succes în noul semestru!