Monica Macovei iese la ATAC în scandalul Legii Defăimării. Europarlamentarul îl DESFIINŢEAZĂ pe Dragnea: 'Asta e DICTATURĂ...'

'Liviu Dragnea este cel care defăimează România', a declarat la RFI europarlamentarul Monica Macovei. Ea îi răspunde astfel preşedintelui PSD, care a anunţat recent că vrea o lege care să-i sancţioneze pe cei care defăimează ţara, cu trimitere directă la fostul ministru al Justiţiei.

"Prima mea reacţie a fost de haz, pentru că înseamnă că e disperat. Astfel de măsuri iau oamenii disperaţi şi oamenii cărora le e frică de ceva. Asta înseamnă că tot ce fac e cu folos. Dacă vorbim de defăimare, ţara o defăimează tocmai Dragnea, care este condamnat penal şi conduce un partid în continuare şi o coaliţie de guvernare, mai e şi trimis în judecată, mai are şi o anchetă în curs pentru fraudă cu fonduri europene", mai spune Monica Macovei

Întrebată de ce crede că Liviu Dragnea şi alţi lideri ai coaliţiei se referă atât de des la ea, Monica Macovei a răspuns: „Probabil că le produc insomnii, ce să spun, înseamnă că sunt eficientă, e singurul răspuns pe care-l am”.

Fostul ministru al Justiţiei a explicat şi care au fost motivele pentru care a eliminat din lege, în 2006, infracţiunea de defăimare a ţării.

„Se numea defăimarea ţării şi naţiunii, a fost în Codul Penal comunist şi abia în 2006, când am devenit ministrul Justiţiei şi am modificat Codul Penal, am propus şi abrogarea şi s-a abrogat această infracţiune, care spunea cam aşa: defăimarea ţării şi a autorităţii statului de către orice persoană se pedepseşte cu închisoarea. În realitate, nu poţi să defăimezi ţara, ca noţiune abstractă sau dacă spui ţara este urâtă sau ţara are păduri şi ape murdare. Nu poţi să defăimezi decât un om. Dacă apăreau de exemplu după 1990 caricaturi sau pamflete, când presa a devenit independentă, despre Iliescu, despre un alt politician, erau chiar arestaţi preventiv, oricum erau trimişi în judecată, judecaţi, avem şi condamnări, din păcate, în acea primă perioadă a anilor 90 (...). Deci Dragnea se întoarce la acest mod de gândire, care probabil nu i-a dispărut niciodată. Asta este dictatură”, a conchis Macovei, într-un interviu acordat RFI.

