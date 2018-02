Monica Macovei IESE LA RAMPĂ în scandalul momentului: 'Ministrul Justiţiei a ÎNCĂLCAT LEGEA...' - VIDEO

Fostul ministru al Justiţiei, Monica Macovei, iese la rampă cu un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, după ce acesta a fost acuzat că a publicat un document secret al Inspecţiei Judiciare în cadrul anexelor ataşate raportului privind revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

"Ministrul Justiției, doctor în drept, a încălcat el însuși legea făcând public un raport al Inspecției Judiciare despre doamna Koveşi şi domnul Iacob. Scrie foarte clar pe site-ul CSM că acțiunile disciplinare sunt publice numai după adoptarea unor decizii definitive ale CSM. Nu există o decizie definitivă a CSM pe acest raport al Inspecției Judiciare. Dacă ministrul lucrează pe surse e treaba lui, dar e ministrul Justiţiei, nu poate face asta.", a declarat Monica Macovei la Realitatea TV.

Macovei susţine că nu se susţin nici explicaţiile date de ministrul Justiţiei, care a susţinut că respectivul document nu mai era confindenţial, raportul fiind finalizat şi având o rezoluţie.

"Devine public după o decizie definitivă a CSM. Nu există această decizie definitivă. Din nou creează o abureală, o ceaţă, ca să nu spun că minte. Îşi pregăteşte pasul numărul 2, doar că a început încălcând legea, din nou.", a conchis fostul ministru.

Tudorel Toader a demontat toate acuzaţiile care i-au fost aduse privind documentul Inspecţiei Judiciare şi a susţinut că legea prevede că raportul cu pricina îşi pierduse caracterul confidenţial înainte de publicarea sa pe site-ul ministerului Justiţiei.

"Articolul 48 din Legea 317/2004 privind CSM îi conferă raportului caracter confidenţial şi nu secret atâta timp cât este în lucru la Inspecţia Judiciară, atâta timp cât nu s-a pus rezoluţia şi nu a fost trimis la CSM. Raportul despre care vorbiţi este finalizat, are rezoluţie, este trimis la CSM, prin urmare nu intră sub caracterul confidenţial, darămite de secret de serviciu. Îniante de a-l face public, am consultat specialiştii din Ministerul Justiţie, spunându-mi că nu este nicio problemă. Cineva din presă îmi spunea că a luat legătura cu Inspecţia Judiciară şi a primit acelaşi răspuns că nu este nicio problemă", a declarat ministrul Justiţiei, la Antena 3.

