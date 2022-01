Monica Pop SPULBERĂ valul generat de Omicron: cele mai MULTE INFECTĂRI sunt cu Delta. Știrile sunt controversate

Medicul Monica Pop susține că actualul val nu e generat de Omicron, ci de tulpina Delta. Monica Pop spune că informațiile de pe Tv sunt controversate și că în continuare testarea rămâne unica soluție.

"DIN CEI APROAPE 9000 CÎTI SINT CU DELTA SI CITI CU OMICRON?! DE CE IAR DELTA, DUPA CE SCAZUSERĂ MULT? CREDEAM SI SPERAM Că CEI MAI MULTI AU OMICRON! STIRILE SINT CONTROVERSATE, POSTURILE TV SPUN DIFERIT! SCADE SI MAI MULT CREDIBILITATEA IN DECIDENTI!( DACA MAI ARE DIN CE SA SCADĂ)!

S-a înteles că sint inca putini cu omicron.?S-a spus de citeva sute. Daca e asa, f multi din cei aproaoe 9000 de infectati au delta, nu? Vascinati sau nu! E grav daca e asa si e de neînțeles de ce a crescut numarul lor vertiginos dupa ce scazuseră f mult? Aflăm că O.M.S a dat indicatia de testare in masa, a intregii populatii, GRATUIT, ZILNIC! ! Bravooo! pt asta. Eu spun de luni intreg, aproaope zilnic oriunde am fost invitată si pe fb, in ziare, epeste tit unde am putut, de necesitatea stringentă si logică a testarii, cu atit de mare importanță !!stie toată lumea! Ce mai spuneti acum cei care nu agreati ideea testarii, singura care pune diagnosticul precoce?! Este capital pt pacient sa afle repede ca e infectat, vascinat sau nu; se izolează, se trateaza acasa, mult mai usor! Si se vindecă!

Unii vă mai si opuneti! Chiar 1-2 medici specialisti uneori, nici n-au pomenit de testare in masă in iesirile lor in media!Desi stiu exact de importanța si de faptul că s-ar salva f multe vieti! E motivul care explica f clar decesele putine din tarile unde se face! Toate fac! Doar noi nu am facut! Cîtiva din cei care se eijeaza in atotstiutori in ale acestei pandemii, politicieni si nu numai, nu putini, din pacate chiar si unii medici! * nu inteleg motivul! Sau nu vreau sa-i inteleg pe colegii ce breasla care omit sa spuna de testare in masa) si unii oameni de media, total pe dinafară cu cultura medicală, SPUN CE NU AR TREBUI, DIN PACATE SI LUCRURI NEADEVĂRATW, ! In detrimentul evidenței, al realitatii demonstrate atit de stiintă cit si de tot ce s-a si se intimplă! Iar citiva, persistă FANATIC!

Ce interes pot avea,?! Unul e clar : orgoliul xare îi domină, mai puternic decit ei, pt ca realitatea i-a invins! Ca au gresit si se stie si se vede! Nu recunisc niciodata că au gresit! Desi pierd mult cu asta si cred că unii îsi dau seama! Reluînd, e f clar ca vascinul nu e singura solutue, nu ajunge! Dupa cum bine se vede, nu are nicio legatura cu raspîndirea bolii! Trebuie neaparat si testare in masă! Si cekekalte!

CIT VOR MAI CIRCULA LIBER VASCINATII NETESTATI, unii chiar fară sa stie ca sint infectati, RĂSPINDIND BOALA CLAR, dupa părerile demonstrate si afirmate, bine stiut deja ale specialistilor??!! Testarea in masă e acumf necesară, acceptata ca element f important pt profilaxia bolii, recomandată de O.M S si de toti strategii din toate tarile, impusă si facută peste tot ! Noi...??!! Am respectat toate directivele O.M.S, si bune si controversatate! Acum ce facem? Ministrul Sanatatii, care vrea sa "repare" aceasta imensa greseală trebuie sustinut, de toti, nu impiedicat! Pt oamenii din tara asta si pt sanatatea lor!

Repet formula : test ( T) + vascin (V) + masca (M) + izolare(I) + tratament (T) = stop pandemie! (S.P)

Deci : T.V.M.I.T. = STOP PANDEMIA!", scrie Monica Pop pe Facebook.