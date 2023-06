'Monstrul' construit de Ucraina din componente rusești: ce este 'Terminatorul', arma planificată să spulbere blindatele și pe soldații lui Vladimir Putin

Terminatorul ucrainean are o turelă, un tun și un blindaj reactiv. Ingunerii sunt pe punctul să-l scoată la testare, însă dacă nevoia o va cere, el o să fie testat direct în bătălie. Mașinăria e un vehicul cu un blindaj gros și o configurație de echipaj formată din comandant, artilerist și mecanic conductor. Cu toate acestea, este important de menționat că acest vehicul nu are un compartiment destinat transportului de trupe, transmite Forbes.

Deși Terminatorul ucrainean este un blindat de sprijin care însoțește tancurile și vehiculele de luptă, oferindu-le suport în luptă cu puterea sa de foc și blindajul gros, armata rusă nu a avut mare succes în implementarea propriei lor versiuni. Rusia a construit doar câteva Terminator BMPT-uri, iar toate au fost trimise în Ucraina. În timpul conflictului din regiunea Donbas, aceste vehicule au fost angajate în lupte și unul dintre ele a fost distrus de artileria ucraineană. Cu toate că momentan se pare că există un singur prototip Terminator bazat pe T-62 în Ucraina, ar putea fi construite mai multe în viitor, dacă se demonstrează că vehiculul funcționează și merită efortul de conversie.

#Ukraine: In another example of improvisation, Ukrainian technicians are currently building a heavy infantry fighting vehicle from captured vehicles- combining the armoured hull of a T-62 tank with a turret of a BMP-2, armed with a 30mm 2A42 autocannon.



