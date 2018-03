Monstrul din Capitală, acuzat că a agresat sexual o elevă de 9 ani, a fost arestat preventiv

Profesorul din Capitală, acuzat că a atins o elevă de 9 ani în zone intime, a fost arestat preventiv, sâmbătă. El este cercetat se poliţiştii Secţiei 13 pentru agresiune sexuală. Poliţia Capitalei a anunţat, vineri seară, că în urma audierilor şi a altor activităţi procedurale, profesorul acuzat de un părinte că i-ar fi atins fiica în zonele intime a fost reţinut.

El are 40 de ani şi este cercetat pentru agresiune sexuală de către poliţiştii Secţiei 13 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Dosarul a fost constituit după ce o persoană a reclamat, vineri, că fiica sa minoră a fost atinsă în zonele intime de către un profesor de sport de la şcoala privată unde urmează cursurile primare. Fetiţa agresată are 9 ani, conform news.ro.