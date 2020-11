Morga Spitalului municipal din Caransebeş este plină. Conducerea unității medicale a obținut un camion frigorific

La Caransebeș, morga spitalului municipal a devenit neîncăpătoare din cauza numărului tot mai mare de pacienți cu SARS-CoV-2, care mor.

Conducerea unității medicale a obținut un camion frigorific, iar medicii legiști au trebuit să lucreze și la sfârșitul săptămânii, au aflat colegii de la postul regional Radio România, care au vorbit cu directorul spitalului, Valentina David, potrivit romania-actualitati.ro.

Valentina David: Toţi aparţinătorii care au un deces vin și îşi ridică foarte repede... cum se poate face groapa și cu restul actelor şi noi aici am lucrat, în sensul că a venit dl doctor şi sâmbăta şi duminica, i-a predat (...) şi am eliberat morga. Oricum este plin, dar (...) un tir, care este lângă morgă, în curtea spitalului. Încă nu am apelat la acest tir, pentru că ne trebuie cu sistem de răcire...

Realizator: Şi la Timișoara a fost pregătit un camion frigorific care va fi folosit pentru persoanele decedate din cauza noului coronavirus.