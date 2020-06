Actor din 'Moromeții' candidează din partea ALDE la Primăria Alexandria; Cocoșilă - la Roșiorii de Vede

Actorul care la vârsta de 11 ani a jucat rolul lui Niculae în filmul 'Moromeții', Marius Rivera Badea, candidează la alegerile locale, din partea ALDE, pentru funcția de primar al municipiului Alexandria, reședința județului Teleorman, unde are loc acțiunea din romanul lui Marin Preda. La primăria Roșiorii de Vede, ALDE are un candidat pe care îl cheamă Virgiliu Cocoșilă în contextul în care Cocoșilă este numele unui alt personaj din același roman.

„Eu am încercat să fac politică atunci când eram încă tânăr, aveam 20 și un ceva de ani, în 2007 aveam 33-34 de ani și mi-am dat demisia din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, pentru că nu m-a interesat să țin de vreo funcție, nu eram disperat de funcții politice…Mi-am dat demisia pentru că nu mă regăseam, pentru că eu consideram că locul meu nu era acolo atâta timp cât luam parte la niște războaie locale politice care nu-mi aparțineau. Nu am considerat că pot să-mi aduc aportul ca tânăr la politica din Teleorman, așa că mi-am dat demisia. Am vrut să-mi văd de familie, aveam copii mici… Nici nu aveam experiența necesară, adică nu vreau să spun cum spun mulți la 20 și ceva de ani, că vreau să mă ocup de politică, când eu n-am demonstrat nimic concret; să vreau să conduc ceva la nivel local sau chiar național fără să demonstrez ceva concret. Mi se pare total anapoda. Ar trebui să avem o perioadă în care să acumulăm experiență, cunoștințe, să creștem ca oameni, iar după aceea să încercăm să ajutăm comunitatea din care facem parte. Asta vreau să fac acum – să ajut comunitatea din care fac parte cu poziția pe care mi-o vor da alegătorii, fie că va fi cea de primar, fie cea de consilier. Nu țin neapărat să devin mâine dimineață primarul Alexandriei, scopul este să ne implicăm activ în comunitatea locală”, a spus Marius Rivera Badea referitor la candidatura sa pentru Primăria Alexandria, citat de Repliktv.ro.