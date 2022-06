FOTO Cel puțin doi morți după ce rușii au bombardat o școală: e posibil să fi murit alte 60 de persoane, prinse sub dărâmături

Forţele ruse au lansat o bombă puternică asupra unei şcoli în care se adăposteau 90 de persoane, a anunţat guvernatorul regiunii Lugansk.

Două persoane au fost ucise în bombardamentul rusesc asupra unei şcoli din satul ucrainean Bilohorivka, iar alte 60 rămase sub dărâmături e posibile să fi murit, a declarat, duminică, Serhii Gaidai, guvernatorul regiunii estice Lugansk, relatează Reuters, informează News.ro.

Haidai a spus că o bombă a forţelor ruse a vizat sâmbătă după-amiază o şcoală unde se adăposteau aproximativ 90 de persoane, care s-a soldat un incendiu care a cuprins clădirea. Treizeci de persoane au fost salvate.

”Incendiul a fost stins după aproape patru ore, apoi molozul au fost curăţat şi, din păcate, au fost găsite cadavrele a două persoane. E probabil ca şaizeci de persoane să fi murit sub dărâmăturile clădirii, a scris Haidai pe Telegram.

Haidai a mai precizat că, potrivit informaţiilor preliminare, bombardamentele din satul Sipilovo au distrus o casă şi 11 persoane au rămas sub dărâmăturile clădirii.

#Russian forces dropped a bomb on the school of Bilohorivka, #Luhansk region, where almost the entire village was staying, reports #Ukrainian media.



There were about 90 people in the school. Nearly 30 people have already been taken out of the rubble. pic.twitter.com/mNAawnd9CJ