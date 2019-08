Moscova califică drept 'absurde' informaţiile despre un presupus nor radioactiv după explozia de la Severodvinsk

Kremlinul a catalogat drept 'absurdă' informaţia despre presupusa apariţie a unui nor radioactiv în nordul Rusiei după explozia din 8 august pe o platformă militară din zonă, potrivit EFE, Interfax şi Gazeta.ru preluate de Agerpres.

'O hartă a modului în care un nor radioactiv s-ar putea răspândi după un accident! Formularea în sine este destul de absurdă ', a afirmat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, comentând publicarea pe reţelele de socializare a unei hărţi arătând cum s-a mişcat un presupus nor radioactiv rezultat în urma accidentului produs în apropiere de Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk), principala bază navală rusă din Arctica.Potrivit surselor oficiale, accidentul a provocat moartea a şapte persoane, între care cinci tehnicieni ai Agenţiei nucleare ruse Rosatom, precum şi rănirea mai multor persoane, generând panică în rândul populaţiei locale.Secretarul executiv al Organizaţiei Tratatului pentru Interzicerea Totală a Testelor Nucleare (CTBTO), Lassina Zerbo, a denunţat anterior că mai multe staţii de monitorizare a radiaţiilor în Rusia au încetat să mai transmită date după accident şi a postat pe Twitter o hartă cu deplasarea 'potenţială' a norului care ar fi rezultat în urma exploziei.Conform Interfax, care citează marţi media occidentale, patru staţii ar fi încetat să transmită date - pe lângă cele de la Dubno şi Kirovo, ar fi 'tăcut' şi staţiile Bilibino (Ciukotka) şi Zalesovo (Altai). Ulterior, agenţiile de presă ruse au transmis că două staţii şi-ar fi reluat activitatea.Imaginea de pe harta publicată de Lassina Zerbo arată o dungă de radioactivitate care se extinde, acoperind zone vaste din Urali, Siberia Occidentală şi chiar Kazahstanul vecin.Referitor la activitatea staţiilor de monitorizare a radioactivităţii, Peskov a spus că aceasta 'nu este de competenţa' Kremlinului.'Nu pot spune nimic aici. Nu ştiu ce fel de staţii sunt şi transmit ele? Dacă ar trebui să transmită, dacă nu ar trebui să transmită? ', a răspuns Peskov.'Vă sugerez să vă orientaţi după declaraţiile făcute ieri (luni) de preşedintele rus, care a spus că nu există niciun pericol de creştere a radiaţiilor' după explozia produsă pe o platformă militară a marinei ruse.'Am trimis experţi în acel loc, inclusiv specialişti independenţi, care controlează situaţia', a spus Vladimir Putin în timpul unei vizite în Franţa.Preşedintele rus a adăugat totuşi că se iau măsuri astfel încât 'să nu existe nicio surpriză'.Entitatea rusă responsabilă de problemele de mediu, Rosghidromet, a admis săptămâna trecută o scurtă creştere a radiaţiilor în apropierea locului în care a avut loc accidentul şi apariţia unui 'nor de gaze radioactive inerte' care s-a dizolvat 'rapid' datorită condiţiilor meteo.Cu toate că detaliile accidentului pe platforma militară rusă şi tipul armei testate sunt păstrate secrete, unele media au sugerat că ar fi vorba de racheta de croazieră Burevestnik (Albatrosul), cu propulsie nucleară.Putin a prezentat această rachetă, precum şi alte tipuri de arme din noul arsenal strategic al Rusiei în timpul discursului său despre starea naţiunii în martie 2018.Potrivit expertului şi ecologistului rus Andrei Frolov, staţiile care 'au tăcut' după explozia din nordul Rusiei sunt capabile să descifreze natura accidentului şi modelul rachetei.'Autorităţile vor să ţină aceasta secret', a afirmat expertul, citat de portalul rus ura.ru, care leagă încetarea activităţii senzorilor de secretele industriei militare ruse.În acelaşi timp, numeroase media ruse au relatat că medicii de la spitalul în care au fost internaţi răniţii în explozia de lângă Severodvinsk nu au fost nici măcar informaţi că este vorba de un incident radioactiv, iar ei înşişi au prezentat ulterior niveluri mai ridicate de radiaţii decât în mod normal.Totodată, publicaţia ura.ru informează că autorităţile regiunii Arhanghelsk, unde se află şi oraşul Severodvinsk, intenţionează să cumpere 1.200 de măşti de gaze, conform portalului pentru achiziţiile publice