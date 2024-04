Motivul neobișnuit pentru care un belgian a scăpat de acuzațiile de conducere în stare de ebrietate: Stomacul său produce alcool

Un bărbat belgian cu o afecțiune metabolică foarte rară, care determină organismul său să producă alcool, a primit o acuzație de conducere în stare de ebrietate împotriva sa, respinsă în instanță luni (23 aprilie), notează CNA.

Tânărul în vârstă de 40 de ani a dovedit că are sindromul de auto-bererie (ABS) care face ca carbohidrații din stomac să fie fermentați, crescând nivelul de etanol din sânge și rezultând semne de intoxicație.

Avocatul său, Anse Ghesquiere, a confirmat AFP cazul neobișnuit, după ce presa belgiană a relatat despre el.

Ea a spus că oamenii de știință cred că numărul de cazuri de ABS din lume este subestimat. În prezent, doar aproximativ 20 de persoane la nivel global au fost diagnosticate oficial cu această boală.

Ea a subliniat că clientul ei – a cărui identitate nu a fost dată – a dat dovada ABS-ului său după teste efectuate de trei medici.

Instanța a recunoscut că în cazul bărbatului s-au aplicat factori neprevăzuți de lege și l-a achitat de acuzație.

El a ajuns în instanță după ce, în aprilie 2022, poliția i-a oprit vehiculul și l-a înregistrat dând un etilotest de 0,91 ml de alcool pe litru, iar o lună mai târziu, când respirația lui conținea 0,71 ml.

Limita legală în Belgia este de 0,22 ml pe litru de aer expirat, ceea ce corespunde unei alcoolemie de 0,5 g pe litru.

Anterior, în 2019, bărbatul primise o amendă și suspendarea permisului de conducere, în ciuda faptului că a protestat că nu a băut alcool.

Se pare că nu era conștient de sindromul său înainte de ultima sa întâlnire cu poliția.

Ghesquiere a spus că ea și clientul ei așteaptă notificarea oficială a achitării. Ea a menționat că procuratura a avut la dispoziție o lună pentru a depune recurs dacă dorește să facă acest lucru.

Bărbatul ținea între timp o dietă ușoară în carbohidrați pentru a evita ca stomacul să producă mai mult alcool.

La înfățișarea sa inițială la tribunal, în martie, procurorul a cerut să evite orice băutură alcoolică, a informat postul belgian de televiziune de stat VRT.

Ce este sindromul ABS

Sindromul auto-berării (ABS) (cunoscut și sub denumirea de sindrom de fermentație intestinală, fermentație endogenă a etanolului sau boală de ebrietate) este o afecțiune caracterizată prin fermentarea carbohidraților ingerați în tractul gastrointestinal al organismului, cauzată de bacterii sau ciuperci. ABS este o afecțiune medicală rară în care cantități intoxicante de etanol sunt produse prin fermentație endogenă în sistemul digestiv.[2] Organismele responsabile de ABS includ diverse drojdii și bacterii, inclusiv Saccharomyces cerevisiae, S. boulardii, Candida albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata, C. kefyr, C. parapsilosis, Klebsiella pneumoniae și Enterococcus faecium. Aceste organisme folosesc fermentarea acidului lactic sau căile mixte de fermentație acidă pentru a produce un produs final de etanol. Etanolul generat din aceste căi este absorbit în intestinul subțire, determinând o creștere a concentrațiilor de alcool din sânge care produc efectele intoxicației fără consumul de alcool.

Cercetătorii speculează că cauzele care stau la baza ABS sunt legate de utilizarea prelungită a antibioticelor, alimentația deficitară și/sau dietele bogate în carbohidrați și de afecțiuni preexistente, cum ar fi diabetul și variațiile genetice care au ca rezultat o activitate necorespunzătoare a enzimelor hepatice. În ultimul caz, scăderea activității aldehiddehidrogenazei poate duce la acumularea de etanol în intestin, ducând la fermentație. Oricare dintre aceste afecțiuni, singură sau în combinație, ar putea cauza ABS și poate duce la disbioza microbiomului.

O altă variantă, sindromul auto-berării urinare, este atunci când fermentația are loc în vezica urinară mai degrabă decât în ​​intestin.

Afirmațiile privind fermentația endogenă au fost încercate ca o apărare împotriva acuzațiilor de conducere în stare de ebrietate, unele dintre ele au avut succes, dar afecțiunea este atât de rară și insuficient cercetată încât în ​​prezent nu sunt susținute de studiile disponibile.