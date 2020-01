Motociclistul Emanuel Gyenes, locul 49 în Raliul Dakar după două etape

Pe 6 ianuarie, în Raliul Dakar s-a concurat în etapa Al Wajh-Neom – 401 kilometri din care 367 kilometri de probă specială, anunță MEDIAFAX.

Într-o probă cu foarte mult praf și vizibilitate redusă, Mani a avut un ritm în care a preferat să nu riște și a reușit să stabilească timpul de referință la Malle Moto – Original pentru a doua etapă consecutiv. Marți, etapa a 3-a din totalul de 12 programate în Dakar 2020: 504 kilometri din care 427 kilometri de probă specială. Este o etapă în buclă care cuprinde o secțiune din Drumul Mătăsii.

Citește și: Liviu Dragnea a depus două noi cereri de eliberare! Cum își motivează cererile

A doua etapă din Raliul Dakar 2020 a dus caravana din Al Wajh în Neom, ambele orașe aflate pe Malul Mării Roșii. O probă specială în care depășirile au fost extrem de dificile din cauza prafului și a zonei foarte pietroase. Încă o zi în care mulți concurenți au încercat să găsească similitudini cu traseele din Africa sau America de Sud, însă a fost evident că în Arabia Saudită trebuie doar să te adaptezi și să fii extrem de atent la navigație.

Întrucât sunt foarte multe trasee în această parte vestică a peninsulei, organizatorii au decis că este imposibil ca în anumite zone să treacă repere în roadbook, prin urmare se rulează mult mai mult după cap compas, comparativ cu cei 10 ani din America de Sud.

Emanuel Gyenes #44, Autonet Motorcycle Team: „A fost foarte multă piatră și praf în etapa a doua. Nu era vizibilitate aproape deloc în multe zone, așa că era extrem de riscant să depășești. La punctul de alimentare m-au oprit organizatorii pentru că nu îmi funcționa Iritrackul. Deși timpul pierdut acolo îl voi primi înapoi, din păcate atunci m-au depășit un quad și un alt motociclist și din pricina prafului nu am reușit să îi depășesc, am stat foarte mult timp în spatele lor. În a doua parte a traseului a fost foarte dificil cu navigația și m-am pierdut de vreo două trei ori. Contează că am termiant și sper să rămân și în zilele următoare pe locul întâi la Malle Moto”.

În ziua a treia rămânem tot în Neom, acest oraș din nord, unde am ajuns la finalul zilei a doua și avem o probă specială de 427 kilometri. Vor fi canioane, rulăm prin munți și ajungem la 1.400 de metri altitudine. Pare nimica toată comparativ cu cei aproape 5.000 de metri la care am concurat în Bolivia, însă vom întâlni cele mai scăzute temperaturi din acest raliu, undeva sub 5 grade C.“

Bucla Neom – Neom duce traseul Dakarului foarte aproape de granița Arabiei Saudite cu Egiptul și Iordania. Cu câteva sute de ani în urmă pe aici trecea și Drumul Mătăsii. Proba specială este considerată de către organizatori cea mai frumoasă din această a 42-a ediție a raliului, pentru că oferă un peisaj deșertic unic, comparativ cu tot ce s-a întâlnit până acum.

Citește și: Victor Ponta îl atacă dur pe Ludovic Orban: Eu nu l-am crezut niciodată

Moto, clasament general după 2 dintre cele 12 etape:

1.Sam Sunderland, RedBull KTM Racing, 07h 05min 22sec

2.Pablo Quintanilla, Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, +01min 18sec

3.Kevin Benavides, Monster Energy Honda Team, +01min 32sec

………………………………………………………………………………………….

49.Emanuel Gyenes, Autonet Motorcycle Team +1h 59min 45sec