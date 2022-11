Mozambicul a demarat exporturile de gaze naturale lichefiate spre Europa

Mozambicul, o ţară din sud-estul Africii, a demarat duminică exporturile de gaze naturale lichefiate, care ar putea ajuta Europa să facă faţă crizei energetice provocate de diminuarea livrărilor de gaze ruseşti, transmite Bloomberg, potrivit agerpres.

"Este o mare onoare să anunţ debutul primelor exporturi de gaze naturale lichefiate. Nava "British Sponsor" a părăsit apele Mozambicului cu destinaţia Europa", a anunţat preşedintele Filipe Nyusi într-un mesaj video.Este vorba despre primul export realizat în cadrul unui contract pe termen lung încheiat cu grupul petrolier britanic BP, care acoperă întreaga cantitate de gaze lichefiate produsă în Mozambic.Acest prim cargo a fost încărcat cu gaze lichefiate produse la facilitatea plutitoare Coral Sul, gestionată de grupul petrolier italian Eni, care are o capacitate de producţie de 3,4 milioane de tone pe an, adică echivalentul unei treimi din importurile totale de gaze lichefiate ale Marii Britanii în anul 2021.Directorul general de la Eni, Claudio Descalzi, a salutat ceea ce a numit un "progres semnificativ" în strategia companiei de a face din gazele lichefiate o sursă "care poate contribui în mod semnificativ la securitatea energetică a Europei, în special prin diversificarea surselor de aprovizionare".După invadarea Ucrainei, Rusia a redus în mod considerabil livrările de gaze spre Europa, principala sa piaţă de export. Numeroase state europene au intrat în competiţie pentru a avea acces la gaze naturale lichefiate. Însă acestea din urmă sunt mai scump de importat decât gazele naturale din Rusia care ajung în Europa via conducte.Mozambicul, una dintre cele mai sărace ţări ale lumii, îşi pune mari speranţa în vastele sale zăcăminte de gaze naturale, cele mai mari identificate vreodată la sud de Sahara, care au fost descoperite în 2010 în nordul provinciei Cabo Delgado. După ce vor putea fi exploatate aceste zăcăminte ar putea face din Mozambic unul dintre primii zece mai exportatori de gaze lichefiate din lume.Însă provincia Cabo Delgado, cu populaţie majoritar musulmană, este afectată de atacurile militanţilor islamişti afiliaţi grupării Statul Islamic, care au făcut aproape 4.000 de victime începând din luna octombrie 2017, potrivit ONG-ului Acled care colectează date din zonele de conflict. Un atac de amploare în anul 2021 în oraşul Palma, amplasat în zona de coastă, a determinat grupul francez TotalEnergies să îşi suspende un proiecte de gaze cu o valoare de 16,5 miliarde de euro. Un alt proiect al gigantului american ExxonMobil este de asemenea suspendat.