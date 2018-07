MTS a tăiat finanţarea FR Tenis; Cosac: Într-o lună vom cunoaşte sigur viitorul turneului BRD Open

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis (FRT), George Cosac, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că într-o lună sau două se va cunoaşte viitorul turneului WTA, BRD Bucharest Open, după ce Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) a tăiat finanţarea federaţiei şi nu mai este partener al acestei competiţii (news.ro).

În schimb parteneri ai turneului au devenit Primăria Capitalei şi COSR.

Directorul turneului, Dumitru Hărădău, a spus că a existat până acum un contract pe cinci ani între FRT şi proprietarul turneului. "Dacă acest contract nu se va prelungi, există posibilitatea totuşi ca acest turneu să fie preluat şi să rămână la Bucureşti. Ar fi păcat să nu-l avem în continuare. El a permis multor jucătoare să înceapă activitatea în circuitul WTA. Este un sprijin pe care doar jucătoarele tinere îl pot aprecia", a spus Hărădău.

George Cosac este încrezător că acest turneu va rămâne la Bucureşti şi în următorii 4-5 ani. "Sunt discuţiii avansate legate de terenul central şi la anul sunt şanse mari să se joace pe arena centrală. Trebuie însă să semnăm contractul. Am avut discuţii chiar azi cu proprietarul turneului şi avem speranţe că putem organiza competiţia şi în următorii 4-5 ani. Despre relaţia cu MTS nu vreau să intru în discuţii acum, vom avea în curând o coferinţă de presă pe această temă. În COSR lucrează profesionişti în comparaţie cu instituţia la are aţi făcut referite (n.r. - MTS). Proprietarul turneului are răbdare cu noi, dar dacă cine ar trebui să înţeleagă valoarea acestui turneu nu o va face, ar trebui să emigrăm cu toţii, sau poate doar ei. Într-o lună sau două vom cunoaşte sigur viitorul acestui turneu, dar 90 la sută cred că se va disputa la Bucureşti. Poate vom ajunge să facem un sistem de donaţie cum a fost cel: Un leu pentru Ateneu", a spus Cosac.

Jeno Marky, proprietarul turneului, consideră că pentru viitorul acestuia important este locul de desfăşurare. "Felicit pe Cosac şi echipa sa pentru excelenta muncă în organizarea acestei competiţii. Sper ca în viitor să putem juca pe o altă arenă mai mare, pentru că e important pentru tenisul românesc, sunt multe fete în poziţii importante. Pentru viitorul acestui turneu este important locul de desfăşurare. Îi urez succes lui George Cosac".

Preşedintele FR Tenis este încrezător că şi în acest an turneul va fi câştigat de o jucătoare din România. "Este a cincea ediţie a BRD, o competiţie care a crescut de la an la an, anul ăsta avem cinci fete pe tabloul principal, însă trei au primit wild card şi sunt şapte în calificări. E o competiţie importantă pentru orice jucătoare. Sunt fete care au avut ocazia să vadă ce înseamnă tenisul mare jucând la acest turneu. Din cele patru ediţii, trei au fost câştigate de fetele noastre şi sunt convinse că şi anul acesta va fi o româncă", a precizat George Cosac.