Mugur Cozmanciuc: Sondajele sunt favorabile PNL - pentru victorie e nevoie de o mobilizare în tot judeţul

Candidaţii liberali sunt preferaţi de alegătorii din Piatra-Neamţ, potrivit unui comunicat de presă al PNL Neamţ, remis, vineri, AGERPRES, care citează un sondaj de opinie realizat între 7-13 septembrie de INSCOP.

"Pentru victorie este nevoie de mobilizare, la nivelul întregului judeţ. Am încredere că nemţenii au înţeles adevărata miză a acestor alegeri şi voi ieşi la vot. Îi îndemn să voteze echipa PNL, să voteze săgeata pe toate cele 4 buletine de vot", a declarat, în comunicatul de presă, preşedintele PNL Neamţ, deputatul Mugur Cozmanciuc, candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.Potrivit sondajului prezentat de PNL Neamţ, la întrebarea "În ce direcţie credeţi că se îndreaptă lucrurile în judeţul Neamţ", 27,8% dintre pietreni consideră că lucrurile se îndreaptă într-o direcţie bună, în timp ce 66,8% consideră că lucrurile se îndreaptă într-o direcţie greşită.Conform cercetării sociologice realizată de INSCOP, pentru postul de primar al municipiului Piatra-Neamţ, candidatul PNL, Andrei Carabelea, este cotat cu 44,2% din voturi.Dragoş Chitic se află pe locul al doilea, cu 22,4% dintre preferinţele electoratului din municipiu."Marea speranţă a PSD, fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, este abia pe locul trei, fiind indicat de doar 15% dintre respondenţi drept candidatul preferat. Având în vedere diferenţa de voturi dintre cei doi, este foarte posibil ca PSD să păţească la Piatra Neamţ ruşinea pe care nu se aştepta să vină atât de curând: plasarea pe locul al treilea a unui candidat major. Adus ca o mare vedetă de la centru, conducerea PSD spera că o să dea lovitura cu o candidatură VIP. Însă, Răzvan Cuc pare să nu fie deloc golgheterul la pe care spera Ionel Arsene să îl pună vârf de atac, ci mai curând băiatul de mingi al primilor doi plasaţi", se precizează în comunicatul PNL Neamţ.La votul politic pentru Consiliul Local Piatra-Neamţ, PNL susţine că va obţine 47,8%, citând sondajul INSCOP.PMP s-ar afla pe locul al doilea cu 16,4% iar PSD, pe locul al treilea, cu 15,4%.Pentru preşedinţia CJ Neamţ, liberalul Mugur Cozmanciuc are o intenţie de vot de 46,4% în Piatra-Neamţ, conform sondajului INSCOP, prezentat de PNL Neamţ.Candidatul PSD Neamţ la preşedinţia CJ Neamţ, Ionel Arsene, este preferat de 17,6%, o cotă foarte apropiată de cea a candidatului PMP, Bogdan Gavrilescu, plasat pe locul al treilea cu 16,9%.Pentru mandatele din Consiliul Judeţean, PNL are în Piatra-Neamţ o intenţie de vot de 47,4% iar Alianţa pentru Modernizarea Neamţului PSD ALDE PPU este pe locul al doilea cu 17,8%, urmată de PMP cu 17,1%.Sondajul citat de PNL Neamţ a fost realizat de INSCOP în perioada 7-13 septembrie, în Piatra-Neamţ, pe un eşantion reprezentativ de 500 de persoane, având o marjă de eroare de 4,4%.