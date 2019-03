Mugur Isărecu, acuzat de LIPSĂ de TRANSPARENȚĂ. Norica Nicolai îi cere să publice condițiile plasării aurului în străinătate

Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai susține că lipsa de transparenţă în legătură cu aurul României din străinătate a creat discuţiile referitoare la rezervele de aur. În acest sens Norica Nicolai a cerut sâmbătă guvernatorului Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, să facă publice condiţiile plasării rezervei de aur a României în străinătate, atât în Elveţia, cât şi în Marea Britanie.

"Eu ştiu foarte clar că noi avem o preocupare, pentru că noi am pierdut aurul României o dată în istoria noastră. Noi ştim foarte bine ce s-a întâmplat cu rezervele de aur din România. Nu vreau să se înţeleagă şi poate că este foarte bine să explicăm că aurul nostru, fiind la Bursa de la Londra, asta înseamnă o lipsă de respect faţă de Marea Britanie. Nu, piaţa de la Londra este o piaţă onorabilă şi decentă. Eu am o altă problemă cu această chestiune, care este problemă tipic românească: domnul Isărescu ne spune că doar Banca Centrală Europeană va zice ce va zice în ceea ce priveşte această situaţie. Nu, este o chestie de politică monetară. Lumea, pe de o parte, decide să şi-l ţină în ţară, pe de altă parte vrea să plaseze, dar, când plasezi, plasezi la termen şi cu dobândă. Eu îi cer domnului Isărescu să-mi spună, pentru că niciodată nu ştim de când aurul este plecat, ştim din luări de poziţie că a fost o perioadă în Elveţia, după aceea am aflat că este în Marea Britanie. E foarte bine să ne spună public: domnule, l-am plasat în cantitatea X în Elveţia pe acest termen, asta este dobânda pe care această ţară - că e al ei, nu al Băncii Naţionale, e aurul României - a obţinut-o. Dar lipsa de transparenţă în această decizie de politică monetară a creat această discuţie", a afirmat Nicolai, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Bistriţa.

Europarlamentarul a adăugat că nu doreşte să reacţioneze "populist" la proiectul de lege depus în Senat de Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae privind depozitele de aur constituite de BNR în străinătate, dar are nevoie de informaţiile pe care i le cere lui Mugur Isărescu pentru o decizie echilibrată.

"Eu vreau să discutăm această lege, să vedem cât este bine să lăsăm în ţară, dacă am câştiga ceva plasându-l în afară, dar nimeni nu ştie de fapt de când este plasat, ce bani s-au obţinut din acest aur. Nu vreau să îmi pun întrebări de nicio natură, dar vreau să ştiu clar care au fost condiţiile acestui plasament. (...) N-ar fi fost această lege, vă spun foarte sincer, dacă BNR venea şi spunea în rapoartele ei: am plasat la Londra, am obţinut atât. (...) Anglia este o formulă onorabilă, nimeni n-a pierdut vreodată din Anglia, dar noi nu ştim, practic, nici valoare, nici cu exactitate cantitatea şi nici cât s-a obţinut în aceşti 10 ani. Îmi pare rău, dar eu nu las aurul într-o piaţă fără să câştig nimic. Şi cred că ar fi şi un dezastru să mai aflăm că am şi plătit ca să ni-l ţină unii, că atunci mai bine îl ţineam aici, că tot nu mai dădeam niciun ban. Toate lucrurile acestea trebuie clarificate şi, după aceea, sigur, proiectul de lege este în Parlament, îl discutăm. Asta este o chestiune preliminară, deci eu nu îmi permit să am un punct de vedere până nu ştiu o realitate. Nici nu vreau să reacţionez populist, dar vreau o decizie echilibrată", a explicat Norica Nicolai.

Ea a susţinut că toate politicile monetare ale BNR trebuie discutate cu Guvernul.