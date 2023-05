Mugur Isărescu avertizează: 'Se manifestă noi tendinţe în aranjarea geopolitică a lumii!'

Macrostabilitatea financiară este un bun public pentru prezervarea căruia trebuie să contribuim cu toţii, iar situaţia prudenţială şi financiară a sistemului bancar românesc, principala sursă de finanţare a economiei României, este adecvată, se arată în mesajul guvernatorului Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, transmis la conferinţa Bucharest Leaders' Summit: The future is now. Perspectives of the aftermath", informează Agerpres.

"Perioada actuală, caracterizată prin crize multiple, suprapuse, cu amplificare diferită a riscurilor, a accentuat importanţa cooperării şi coordonării la nivelul tuturor stakeholder-ilor pieţelor financiar-bancare. În conjunctura curentă, mixul echilibrat de politici monetare şi fiscale, precum şi implementarea reformelor structurale, inclusiv utilizarea fondurilor europene pentru dinamizarea potenţialului de creştere pe termen lung, sunt esenţiale pentru prezervarea cadrului pentru stabilitate macroeconomică în vederea întăririi capacităţii României de a traversa etape adverse. Macrostabilitatea financiară este un bun public pentru prezervarea căruia trebuie să contribuim cu toţii. Situaţia prudenţială şi financiară a sistemului bancar românesc, principala sursă de finanţare a economiei României, este adecvată. Rata totală de capital rămâne adecvată peste media europeană. Calitatea activelor continuă să se îmbunătăţească. Rata creditelor neperformante se situează sub media europeană. Profitabilitatea se găseşte pe un trend ascendent", se arată în mesajul lui Mugur Isărescu, citit de Dan Costin Niţescu, consilier al guvernatorului BNR, la conferinţa dedicată industriei bancare şi financiare, în cadrul " Bucharest Leaders' Summit: The future is now. Perspectives of the aftermath", organizată de Grupul de Presă MediaUno şi Institutul Naţional de Statistică.

Pe de altă parte, guvernatorul BNR a menţionat că incertitudini şi riscuri însemnate la adresa perspectivei activităţii economice, implicit a evoluţiei pe termen mediu a inflaţiei continuă să genereze războiul din Ucraina şi sancţiunile asociate, iar altele decurg din turbulenţele generate de sistemele bancare din SUA şi Elveţia, ce ar putea exercita efecte adverse, în principal prin afectare economiilor statelor dezvoltate şi a costurilor de finanţare în Europa Centrală şi de Est.

Totodată, absorbţia fondurilor europene, în principal a celor aferente programului NextGenerationEU, este condiţionată de îndeplinirea unor ţinte şi jaloane stricte în implementarea proiectelor. Ea este însă esenţială pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziţiei energetice, dar şi pentru contrabalansarea, cel puţin parţială, a impactului contracţionist al şocurilor pe partea ofertei, amplificat şi de înăsprirea condiţiilor economice şi financiare pe plan internaţional.

De asemenea, el a spus că trebuie să avem în vedere că suntem într-un punct în care se manifestă noi tendinţe în aranjare geopolitică a lumii.A