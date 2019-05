Mugur Isărescu pulverizează previziunile sumbre ale analiștilor: 'Nu văd motive de depreciere a leului'

Nu avem motive serioase să vedem o depreciere a leului, cu excepţia deficitului comercial, dar să nu mă întrebaţi cât va fi cursul, pentru că nici eu nu ştiu, a declarat, vineri, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, în conferinţa privind Raportul trimestrial asupra inflaţiei. La ]nceputul anunlui, estimărilor făcute de CFA arătau că anul 2019 va fi marcat de creșteri ale inflației, dar și o depreciere masivă a leului în fața euro.

"Nu avem motive serioase (referitor la deprecierea monedei naţionale faţă de euro - n. r.) cu excepţia deficitului comercial, dar leul este cotat pe piaţă şi influenţele factorilor de pe piaţă sunt importante. În plus, la începutul anului, am tras un semnal de alarmă şi, fără să sperii pe nimeni, spun încă o dată: leul este convertibil în sensul că foarte mulţi investitori ţin titluri de stat sau titluri în lei şi nu trebuie antagonizaţi, speriaţi, pentru că sunt sensibili. O definiţie, care nu este a mea, ar fi că investitorii sunt nişte animale sperioase şi nu trebuie speriate. Noi, în ianuarie, am văzut de la o mare bancă două cuvinte care sunt... Un bancher nu trebuie să vadă aşa ceva. Eu am mai văzut la viaţa mea, în 1992, 1999: 'Sale Romania!', adică vindeţi tot ce înseamnă titlu românesc. Păi, sunt vreo 20 şi ceva de miliarde de lei prin lume (...) Deci, repet, nu suntem pentru deprecierea cursului, dar să nu mă întrebaţi cât va fi cursul, pentru că nici eu nu ştiu. Asta o stabileşte piaţa", a spus Isărescu, conform agerpres.ro

Oficialul BNR a precizat că instituţia pe care o conduce a căutat cel mai bun mix de politici monetare prin care să se păstreze încrederea investitorilor români.



"Lumea a avut încredere în leu şi Banca Naţională nu trebuie deloc să dea sentimentul că nu merită această încredere. Această încredere e compensată şi prin politici adecvate, adică ce facem aici. Suntem serioşi şi am căutat cel mai bun mix de politici monetare prin care să păstrăm această încredere a investitorilor români. Pe scurt, nu văd motive de depreciere a leului, cu excepţia deprecierii contului curent, dar noi, la Banca Naţională, nu credem că aşa trebuie făcută corecţia. O eventuală corecţie a deficitului extern, dacă ai vrea să o faci prin depreciere, că aşa am citit nişte năstruşnicii, nu face altceva decât să te arunce într-un cerc vicios. Noi am trecut printr-un proces îndelungat prin care de la vreo 70% credit în valută am ajuns la mai puţin de 40%. Este un mare avantaj. De asemenea, grosul economisirilor populaţiei din România este în lei acum, nu în valută şi acest lucru trebuie păstrat", a subliniat Mugur Isărescu.



BNR a majorat la 4,2% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 3,3% pentru finalul anului viitor, potrivit anunţului făcut vineri de guvernatorul Băncii Centrale, Mugur Isărescu, într-o conferinţă de presă în care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei.



Banca Naţională estima, în februarie 2019, o inflaţie de 3% pentru finalul acestui an, respectiv de 3,1% pentru 2020.



Conform BNR, rata anuală a inflaţiei va continua să se plaseze peste limita superioară a intervalului ţintei pe parcursul anului 2019, pe fondul manifestării şocurilor de natura ofertei în prima parte a anului curent.



Ulterior, aceasta se va repoziţiona şi menţine în jumătatea superioară a intervalului ţintei, ca urmare a epuizării efectelor acestor şocuri nefavorabile, dar şi a persistenţelor presiunilor inflaţioniste de la nivelul inflaţiei de bază.