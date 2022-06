Murad a cumpărat penitenciarul unde au fost închiși Ceaușescu, Gheorghiu-Dej sau Zelea Codreanu

Omul de afaceri Mohammad Murad a anunţat că a cumpărat închisoarea Doftana şi doreşte să o transforme într-un complex hotelier cu 1.000 de locuri. El a menţionat că investiţia se ridică la 25 de milioane de euro.

“Am văzut în ultimele zile foarte multe comentarii şi pozitive, şi negative, la ultima achiziţie, ultima încercare de a redeschide zona Prahovei. A fost organizată o licitaţie referitoare la închisoarea Doftana. Am exprimat dorinţa de a face o investiţie amplă acolo. Acest lucru îl fac de peste 20 de ani, unde sunt active lăsate în paragină, care au fost şi reprezintă nişte simbolurile ale istoriei României. Nu ştiam foarte multe despre închisoarea Doftana, am citit. Chiar dacă au fost nişte simboluri un pic mai negative, că e vorba de o puşcărie, ştiţi foarte bine că acolo au fost închişi, Ceauşescu, Gheorghiu-Dej, zona are foarte multă istorie. Eu cred că nu există o afacere durabilă dacă nu are în spate istorie”, a declarat Murad, miercuri, într-o conferinţă de presă, relatează News.ro.

El a precizat că închisoarea va fi transformată într-un complext hotelier cu peste 1.000 de locuri de cazare.

“Vom face cel mai mare centru de conferinţe din România, cu peste 1.000 de locuri de cazare, primul complex hotelier destinat conferinţelor. Tot ce se va consuma acolo vor fi produse bio. Zona este atractivă pentru oameni şi are multe avantaje, unul din ele este apropierea de Bucureşti, e la o oră de Bucureşti. E un peisaj superb. Suntem gata pregătiţi să investim. Investiţia se va ridica în prima fază la 25 milioane de euro, urmând sa fie extinsă dacă e nevoie”, a mai anunţat omul de afaceri.