Murray a câștigat cel de-al doilea trofeu din acest an, la Nottingham

Andy Murray și-a intensificat pregătirile pentru Wimbledon, învingându-l duminică pe francezul Arthur Cazaux cu 6-4 6-4 în finala Openului de la Nottingham, pentru a cuceri al doilea titlu consecutiv pe iarbă, după victoria de la Surbiton de săptămâna trecută.

Triplul campion de Grand Slam a transformat trei din cele patru mingi de break pentru a câștiga titlul din circuitul Challenger fără să cedeze vreun set în cele cinci meciuri disputate în cadrul turneului, potrivit Agerpres.

"A fost o săptămână foarte bună, m-am bucurat foarte mult de timpul petrecut aici. Terenurile au fost într-o stare strălucită, iar personalul de pe teren a făcut o treabă excelentă", a declarat Murray.

"Am jucat foarte bine și am devenit mai bun pe măsură ce a trecut săptămâna și mă bucur că am reușit să trec - la Queen's. Sunt absolut entuziasmat".

Britanicul în vârstă de 36 de ani, care și-a resuscitat cariera după o operație la șold, a sărit peste Openul Franței pentru a se concentra pe sezonul de iarbă.

Următoarea sa competiție va avea loc la Queen's Club Championships, care începe luni.