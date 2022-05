Musicalurile 'A Strange Loop', 'MJ' şi 'Paradise Square' au primit cele mai multe nominalizări la ediţia din acest an a premiilor Tony

Musicalurile "A Strange Loop", "MJ" şi "Paradise Square" au primit luni cele mai multe nominalizări la ediţia din acest an a premiilor Tony, cele mai importante distincţii atribuite de industria teatrală din Statele Unite, informează Reuters.

Spectacolul "A Strange Loop", care spune povestea unui artist queer de culoare, şi-a depăşit concurenţii din acest an şi a primit cele mai multe nominalizări, 11, urmând să concureze inclusiv la categoria "cel mai bun musical".

"MJ", un musical inspirat din viaţa şi cariera cântăreţului Michael Jackson, şi "Paradise Square", un spectacol despre relaţiile rasiale din oraşul New York din secolul al XIX-lea, au primit fiecare 10 nominalizări şi vor concura inclusiv la categoria "cel mai bun musical", potrivit Agerpres.ro.

Celelalte trei spectacole nominalizate la această categorie sunt "Girl From The North Country", "Mr. Saturday Night" şi "Six: The Musical".

"The Lehman Trilogy", un spectacol dramatic despre una dintre instituţiile financiare care au contribuit la declanşarea crizei economice din 2008, a primit opt nominalizări - cele mai multe primite de o piesă clasică de teatru, informează revista Variety.

La această categorie - "cea mai bună piesă de teatru" - vor concura "The Lehman Trilogy", "Clyde's", "Hangmen", "The Minutes" şi "Skeleton Crew".

Printre celelalte spectacole cu nominalizări multiple se numără "Company", o readaptare a spectacolului clasic scris şi compus de Stephen Sondheim, care a primit nouă nominalizări, precum şi "Six", o prezentare feministă a poveştii celor şase soţii ale regelui englez Henry al VIII-lea, care a primit opt nominalizări.

La categoria "cea mai bună repunere în scenă a unui musical" vor concura "Company", "Caroline, or Change" şi "The Music Man", în timp ce la categoria "cea mai bună repunere în scenă a unei piese de teatru" au fost nominalizate producţiile "American Buffalo", "for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf", "How I Learned to Drive", "Take Me Out" şi "Trouble in Mind".

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal într-o piesă de teatru va fi acordat unuia dintre artiştii următori: Simon Russell Beale ("The Lehman Trilogy"), Adam Godley ("The Lehman Trilogy"), Adrian Lester ("The Lehman Trilogy"), David Morse ("How I Learned to Drive"), Sam Rockwell ("American Buffalo"), Ruben Santiago-Hudson ("Lackawanna Blues"), David Threlfall ("Hangmen").

La categoria feminină echivalentă au fost nominalizate actriţele Gabby Beans ("The Skin of Our Teeth"), LaChanze ("Trouble in Mind"), Ruth Negga ("Macbeth"), Deirdre O'Connell, ("Dana H."), Mary-Louise Parker ("How I Learned to Drive").

Billy Crystal ("Mr. Saturday Night"), Myles Frost ("MJ"), Hugh Jackman ("The Music Man"), Rob McClure ("Mrs. Doubfire") şi Jaquel Spivey ("A Strange Loop") vor concura la categoria "cel mai bun actor în rol principal într-un musical".

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un musical va fi aleasă dintre Sharon D Clarke ("Caroline, or Change"), Carmen Cusack ("Flying Over Sunset"), Sutton Foster ("The Music Man"), Joaquina Kalukango ("Paradise Square"), Mare Winningham ("Girl From The North Country").

Cea de-a 75-a ediţie a galei Tony Awards va avea loc pe 12 iunie la Radio City Music Hall în cadrul unei ceremonii ce va fi difuzată în direct de postul de televiziune CBS şi transmisă în streaming de platforma Paramount+.