Mutare de efect în Guvern: primul înalt demnitar 'made in Diaspora' din cabinetul Ludovic Orban

Guvernul Ludovic Orban a instalat la 'comanda' principalei structuri guvernamentale pentru Diaspora un liberal cu o traiectorie inedită. Consilierul județean PNL Vrancea, Ovidiu Burdușa, primul consilier județean din Diaspora, a fost numit șef al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, fostul minister desființat de liberali. Noul șef pe Diaspora din Guvernul PNL este implicat într-o afacere hotelieră în Italia.

„Locuiesc în Italia de aproape 17 ani (...) În ultimii ani, am vrut să întorc ţării mele, judeţului Vrancea din care provin şi oraşului natal Panciu o parte din experienţa dobândită în Europa. De aceea, m-am decis să mă implic în schimbarea de acasă, candidând pentru un post de consilier judeţean în Vrancea, în 2016. Astfel, am devenit primul român din Diaspora ales într-un Consiliu Judeţean în ţară şi mi-am luat misiunea foarte în serios. Am făcut naveta între Roma şi Focşani, pe cont propriu, şi chiar dacă a fost dificil, m-am bucurat mereu că pot fi alături de colegii mei din PNL în încercarea de a aduce un suflu nou în politica din ţară, pentru mai binele vrâncenilor de acasă şi de peste graniţe”, a scris Burdușa pe Facebook.

Vezi si: SURSE - Măcel la vârful PNL, după votul pe alocațiile copiilor. Guvernul s-a aruncat în aer în Parlament: 14 deputați PNL + ALDE + PMP au făcut jocul PSD .