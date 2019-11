Mutare de impact în Parlament: Alianță PSD - Pro România pentru eliminarea taxei de 2% din energie

PSD și Pro România și-au dat mâna în Parlament pentru un proiect cu miză importantă în economie: eliminarea taxei de 2% pe care companiile din energie și gaze naturale o plătesc la ANRE și revenirea la vechiul sistem în care se plătea o cotă de 0,1 - 0,2 la sută din cifra de afaceri. Comisia Europeană a atenționat România că încalcă în mod grav reglementările în domeniu și riscă amenzi.

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis (PSD) și secretarul general al Pro România, deputatul Ion Mocioalcă, au depus în Parlament un proiect de lege potrivit căruia de la 1 ianuarie 2020 se abrogă prevederile din OUG 114 și OUG 19 care spuneau că:

Contribuția anuală percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale este egală cu 2% din cifra de afaceri anuală realizată de aceștia din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE. Cifra de afaceri ce se constituie ca bază de calcul pentru perceperea contribuției anuale este definită și calculată conform reglementărilor ANRE aprobate prin ordin al președintelui ANRE cu avizul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Proiectul abrogă prevederea și readuce în sistem vechea reglementare: ”Începând cu data de 1 ianuarie 2020, nivelul tarifelor și contribuțiilor se stabilește anual prin ordin al președintelui ANRE și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

În expunerea de motive se arată că desi ANRE a tinut cont la stabilirea cifrei de afaceri anuale a operatorilor de principiul dublei taxari, evitand astfel o taxare exagerata, contributia s-a reflectat in preturile platite de catre clientii finali. În plus, „Comisia Europeana a atras atentia ca aceste prevederi incalca in mod grav obligatiile impuse prin Pachetul 3 Energie si a solicitat abrogarea urgenta a acestora”.

Modificarea legii are ca scop „alinierea la legislatia europeana si evitarea impunerii unei amenzi in sarcina statului roman”.

